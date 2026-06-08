■バレーボール ネーションズリーグ2026 女子予選ラウンド 日本 3ー2 カナダ（日本時間8日、カナダ）

【写真を見る】迫田さおりさん、女子は「さらにいい風が来るんじゃ」男子の初戦は「めちゃくちゃ楽しみ」【ネーションズリーグ】

バレーボール世界トップ18チームが参戦しているネーションズリーグの女子予選ラウンド4戦目で、女子日本代表（世界ランク4位）はカナダ（同10位）にフルセットの激闘の末に勝利。開幕4連勝で第1週目を締めくくった。この試合で解説を務めた元女子日本代表の迫田さおりさん（38）に試合の振り返りと、次戦以降の男女の見どころを聞いた。

TBS伊藤隆佑アナウンサー

お願いします。 迫田さんカナダ戦、フルセット。すごい試合になりましたね。

迫田さおりさん：いやあ、もうびっくりしちゃいました。

伊藤アナ： びっくりしちゃいました。

迫田さん： すっごくバレーボールの楽しさがギュギュっと詰まってましたよね。

伊藤アナ：あとは怖さ。 もうギュギュっと詰まってました。

迫田さん： 詰まってましたね。全てがギュギュッと。

伊藤アナ：

セットカウント2−0で日本リードから2ー2 になって、それでフルセット、あんなにもつれるんですね。

迫田さん：

いや、もう本当にバレーボールって最後の最後までわかんないですよね。

伊藤アナ：

気が抜けない戦いでしたけれど、 見事ただこれでカナダラウンド4連勝ということになりました。

迫田さん：これはすごい。

伊藤アナ：

全体を総括していただいてもいいですし、このカナダ戦を総括していただいてもいいですし、いかがでした?

迫田さん：

いやあ、まずこのカナダ戦なんですけど、こう苦しい展開がすごく多かった。

伊藤アナ：長かったですね。

迫田さん：

長かったですよね。その中でもダメな時にダメのまんま終わらないで、チーム全員がコートの中だけではなくベンチからっていう、本当にコミュニケーションをしっかり取って修正しながらワンプレー、ワンプレーみんなで積み重ねてるなっていうのが見えましたよね。

伊藤アナ：

カナダラウンド初めての最終セットまでもつれる展開でしたが、まさにベンチメンバーを含めて一丸となって勝利しました。 その中で輝いた選手は?

迫田さん：これ、決められないんですけど。

伊藤アナ： 何人かあげていいですよ。

迫田さん：

そうですね。3人、石川（真佑）選手、和田（由紀子）選手、福留（慧美）選手、すごくなかったですか?

伊藤アナ：すごかったです。

迫田さん：

ですよね、本当に福留選手のディフェンス、 今日のカナダ選手のパワー、見ました？

伊藤アナ：

3番のバンライク。だって、その辺から打たれるぐらいのイメージでしょうね。

迫田さん：

ブロックが開いてて、あの選手がこう見えるんですよ。あれを体を張ってあげるってすごいじゃないですか。 体にこう当てて、あの守備、本当に素晴らしかったですし、和田選手の前衛でもバックでも活躍してくれる頼もしさ。それで、なんと言っても石川選手のあの勝負所でしっかりポイントを取ってくれる。もう本当に石川選手にトスが上がった瞬間、「あ、決まるかも」って思わせてくれる安心感。素晴らしいなって思いました。

伊藤アナ：

本当に日本チームが目指しているディフェンスからの攻撃とか、1点にこだわる気持ちとかそういうものが特に凝縮された最終戦だったと思いました。

迫田さん：

そうですね。やっぱり「プレッシャーに負けない選手を」とアクバシュ監督も言っているので本当にプレッシャーに負けないでみんなで勝ちに行くんだ。選手を1人にしない。 みんなで戦うんだっていうのが本当に感じられた一戦だったと思う。

女子は次戦、日本時間17日にフィリピンに移動しセルビアと対戦。男子は中国で10日にウクライナとの初戦を迎える

伊藤アナ：

そうですね。そして、女子は日本に一度帰国をして、次はフィリピンラウンドになりますけれど、大事なところは何になりますか?

迫田さん：

まずは反省すべきところを反省して、良かったところもたくさんあるので、チームでしっかりとコミュニケーションを取って休む。

伊藤アナ：休み。これも大事ですよね。

迫田さん：

大事です。これも本当に大事だと思うので。またメンバーも変わるのかなとは思うので、 またさらにいい風が来るんじゃないかなと思います。

伊藤アナ：

そして10日水曜日からは男子の中国ラウンド。迫田さんももう1プレーヤーとしても1ファンとしても。

迫田さん：めちゃくちゃ楽しみです。

伊藤アナ： めちゃくちゃ楽しみ。溢れてます。

迫田さん：

私、本当に現役の時は男子バレーの選手をしっかり見て、イメージを持って、フォームをイメージしていたので。

伊藤アナ：そうなんですか？

迫田さん：

なので男子のプレーって本当に早いとか、早くて目が追いつかないとか言うんですけど、イメージをつけるには抜群！なので本当に楽しみです。

伊藤アナ：

え、例えば誰を参考にしてたんですか？いっぱい当時いましたけど。

迫田さん：

もう本当にこんなこと言ったら申し訳ないんですけど、石川（祐希）選手はマジで見てて、こうしてこうしてこうやって打って石川祐希だ！みたいな感じで。

伊藤アナ：自分が石川祐希だ！みたいな。

迫田さん：本当にそうやって練習してました。 イメージ持って。

伊藤アナ：

バレーボーラーの皆さん、参考にしてください。自分は祐希だ！

迫田さん：

それぐらい素晴らしいフォームで打たれるので、また見られると思ったらワクワクします！

伊藤アナ：

なるほど、そういう視点の楽しみ方もあるんだ。さあ、という中で男女ともに今大会メダルを目指すということになりますけれど、男子は初戦はウクライナということになっています。迫田さん、本当に男子も女子もメダルへ向けて応援したいですね！

迫田さん：はい、楽しみです！応援していきます。

伊藤アナ：引き続き素晴らしい解説も期待しています。

迫田さん：ありがとうございます。

【女子日本代表 日程】

◆予選ラウンド第1週：カナダ（ケベックシティ）

6月4日（木）〇 3ー1 フランス

6月6日（土）〇 3ー1 ウクライナ

6月7日（日）〇 3ー0 ドイツ

6月8日（月）〇 3ー2 カナダ

◆予選ラウンド第2週：フィリピン

6月17日（水）21時00分〜 vsセルビア

6月19日（金）21時00分〜 vsチェコ

6月20日（土）21時00分〜 vsドミニカ共和国

6月21日（日）21時00分〜 vsイタリア

◆予選ラウンド第3週：日本（大阪）

7月8日（水）19時20分〜 vsブラジル

7月9日（木）19時20分〜 vsタイ

7月11日（土）19時20分〜 vsトルコ

7月12日（日）19時20分〜 vsポーランド

◆ファイナルラウンド：マカオ

7月22日（水）〜26日（日）

【男子日本代表 日程】

◆予選ラウンド第1週：中国（臨沂）

6月10日（水）21時00分〜 vsウクライナ

6月12日（金）21時00分〜 vsポーランド

6月13日（土）17時30分〜 vs中国

6月14日（日）21時00分〜 vsスロベニア

◆予選ラウンド第2週：フランス（オルレアン）

6月24日（水）20時30分〜 vsセルビア

6月27日（土）00時00分〜 vsイラン

6月28日（日）00時00分〜 vsアメリカ

6月29日（月）00時00分〜 vsフランス

◆予選ラウンド第3週：日本（大阪）

7月15日（水）19時20分〜 vsイタリア

7月16日（木）19時20分〜 vsカナダ

7月17日（金）19時20分〜 vsベルギー

7月19日（日）19時20分〜 vsアルゼンチン



◆ファイナルラウンド：中国（寧波）

7月29日〜8月2日