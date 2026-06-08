歌手でタレントの小池美由（32）が8日、自身のインスタグラムを更新。第1子を出産したことを報告した。

この日、子どもを抱きかかえた写真や、夫婦で顔を寄せ合った写真を掲載。「6／3に男の子が生まれました」と発表。「はじめての出産は予定日ぴったりで朝から大雨の降る中移動してでも順調に進んでる！ と思いきや緊急で帝王切開になったりと波乱で最高な1日でした」と明かした。

そして「大樹さんやたくさんの人のおかげで無事に出産できたこと、新しい家族にやっと会えたことにとても感謝して日々を過ごしています」と感謝。「この子の為にも父と母は、ますます頑張ってくよ」と記した。

小池は23年3月、元キックボクサーで俳優の宮城大樹と結婚。インスタの最後には、子どもが寝ているときに、夫の宮城も病室の椅子にもたれながら寝ているショットを投稿。「最後の写真は、みんなヘトヘト感あってお気に入りです笑 全員、頑張りました」とつづった。

小池は12年12月にシングル「Love Kiss」でインディーズデビュー。14年6月にシングル「宇宙かくれんぼ」でメジャーデビューを果たした。テレビ東京系「ゴッドタン〜こんなアイドル知ってんのか2014〜」出演をきっかけに、日本テレビ系「行列のできる法律相談所」、同「踊る!さんま御殿!!」などにも出演した。