水道の水で頭を洗う猫の姿が話題になっています。投稿は記事執筆時点で2900回以上再生され、「朝シャンプーで綺麗になったね」「お水が好きなの珍しい」といったコメントが寄せられました。

【動画：朝、洗面所までついてきたネコ→蛇口の水で遊んでいると思ったら、次の瞬間…『想定外の行動』】

みんなで洗面所へGO！

YouTubeチャンネル『Lulu the Cat【ルル ザ キャット】』では、猫ちゃんたちの日常のひとコマが愛らしく紹介されています。

この日の朝、飼い主さんが洗面所の扉を開けると、猫ちゃんたちは待っていましたと言わんばかりに、ぞろぞろと中へ入っていったのだそうです。

洗面所では、それぞれがお気に入りの場所を見つけて思い思いに過ごしていました。のんびりくつろぐ子もいれば、周囲を探検する子もいて、朝から賑やかな雰囲気だったのだとか。

そんな中、ひときわ個性的な過ごし方をしていたのが、スコティッシュフォールドのLatteちゃん。

水に猫パンチ

Latteちゃんは、飼い主さんが洗面所で作業を始めると、ひょいっと洗面台の上へ。すぐそばに陣取り、飼い主さんの様子をじっと見守っていたのだそうです。

そして、飼い主さんが蛇口をひねって水を出した瞬間、Latteちゃんのスイッチがオン。まるでこの瞬間を待っていたかのように、流れ出る水へ一直線に向かいました。

ちょろちょろと流れる水に向かって、前足で何度も猫パンチ。真剣な表情で水と向き合う姿は、なんとも微笑ましかったのだとか。

そんなLatteちゃんの様子が気になったのか、ほかの猫ちゃんたちも続々と洗面台へ集合。「何をしているの？」と興味津々な様子で見守っていたそうです。

まさかの朝シャン？！

飼い主さんが蛇口を閉めると、Latteちゃんはどこか名残惜しそうな様子に。まるで「もう終わりなの？」とでも言いたげに、しばらく洗面台の上にとどまっていたのだそうです。

その後、一度は洗面台から離れたLatteちゃん。しかし、飼い主さんが再び水を出した瞬間、すぐさま駆け戻ってきました。

そして再び、流れる水に向かって猫パンチ。どうやら、この遊びがお気に入りのようです。

ところが、Latteちゃんの行動はそれだけでは終わりませんでした。なんと今度は、流れる水に自ら頭を近づけ、そのまま水を浴びるような仕草を見せたのだそうです。

一般的には水が苦手な猫ちゃんも多いといわれていますが、Latteちゃんはまったく気にしていない様子。むしろ楽しんでいるようにも見えたのだとか。

水遊びを満喫するLatteちゃんの意外な一面に、思わず笑顔になってしまうような投稿となっていました。

投稿には、「水が好きなんて意外で可愛い」「シャンプーしてる姿がシュールすぎる」などのコメントが寄せられ、Latteちゃんの可愛い姿に笑顔になる方が続出しています。

YouTubeチャンネル『Lulu the Cat【ルル ザ キャット】 』では、Latteちゃんの日常を見ることができます。

Latteちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「Lulu the Cat【ルル ザ キャット】 」さま

執筆：犬山莉緒

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。