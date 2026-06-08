SNSで102万回以上表示され7.2万「いいね」を集めているのは、猫ちゃんによる可愛すぎる行動。投稿を見たSNS民からは「コアラの赤子みたいかわいい」「おんぶお化け（妖怪）ごっこ」「なんてかわいいセミなんだ」とさまざまなものに例えるコメントが寄せられています。

【写真：作業中、『背後』を見ると愛猫が……飼い主爆笑の『まさかの光景』が可愛すぎる】

ポジションに注目

X（旧Twitter）アカウント「ボンゲ式の日常」に投稿されたのは、キジ白の「花灯くん」が意外な場所にちょこんと座っていたときの様子。そのとき、造形師の飼い主さんは座布団に座ってテーブルに向かい、作業中だったそうです。

花灯くんがいたのは、なんと飼い主さんの『背後』！背中にぬくもりを感じてそっと振り向いたところ、花灯くんが背中に手をあてる姿勢で佇んでいたのだそう。丸くなるでも寝そべるでもなく、中腰状態だったといいます。

甘えているのかな？

中腰で上を向き、両手を飼い主さんにあてていた花灯くん。あまりリラックスできる体勢とは思えず、飼い主さんは思わず「なにしてんの」と笑ってしまったとのこと。花灯くんはひょこっと顔を傾けてアピールしてくれたそうです。

飼い主さんの温かい背中で暖をとっているようにも見えたそうですが、お仕事が終わるのを待っていたのかもしれませんし、もしかしたらかくれんぼをしていた可能性も…。飼い主さんの邪魔をせずに静かに待っていたのはエライですね！

闘病中の花灯くん

実は花灯くんには持病があり、病院に通ったりお薬を飲んだりしているそうです。きっと、一生懸命にお世話をしてくれる飼い主さんのそばにいると安心するのでしょう。作業の邪魔をせずぴったりと寄り添う健気な花灯くんでした。

おうちには、他にもたくさんの猫ちゃんがいるのだそうです。花灯くんの日常は、優しい飼い主さんと猫ちゃんたちに囲まれた幸せなものに間違いありません。これからも通院と服薬をがんばって、元気に過ごしてくださいね！

飼い主さんの背中に手を添える花灯くんを見たSNS民からは「我が家にも同じようなことしてるのが居る」「これ、ワイもやるwww」「既視感」などのコメントも届いていました。

Xアカウント「ボンゲ式の日常」には、花灯くんをはじめとするたくさんの猫ちゃんの日常が投稿されていますよ。病院やお薬をがんばる健気な花灯くんの成長も楽しみです！

写真・動画提供：Xアカウント「ボンゲ式の日常」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。