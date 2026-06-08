「湿気で髪がまとまらん（涙）」→【3COINS】サッとつけるだけでこなれる「ヘアアクセ」で解決♡

梅雨から夏にかけての髪悩みといえば、湿気によるうねりや広がり。簡単に使えて見栄えする【3COINS（スリーコインズ）】のヘアアクセを使って、まとめ髪を楽しむ方向へシフトしませんか？ 髪全体をまとめるタイプはもちろん、前髪やサイド用の小さなものまで紹介します。

髪が覗くこなれデザイン

【3COINS】「クリヌキラウンドバンス」\550（税込）

しっかり固定できる長さがありつつ、くり抜きデザインのおかげで重く見えないラウンド型のバンスクリップ。中心の空間から髪が見えるだけで、グッと軽やかでこなれ感のある雰囲気に変わりそう。画像のグレーやパープルなど、絶妙なくすみ具合のニュアンスカラーもシャレ見えを助けます。そのほか、髪に馴染みやすいべっ甲風のデザインも含めた全3色展開です。

レジャーやリゾートにピッタリな撥水加工

【3COINS】「撥水加工ドローコードシュシュ」\660（税込）

ボリューミーなフリルタイプのシュシュは、レジャーやリゾート、アクティブなシーンなどで気負わず使える撥水生地が使用されています。サイドに垂れているドローコードを引くと締まり具合を調節できるので、膨らみやすい髪質の人でも安心して使えそう。

顔まわりはミニサイズでスッキリ

【3COINS】「ニュアンスメタルクリップ2個セット」\330（税込）

ショートや流行のミニボブにオススメなのは、顔まわりに使いやすいミニサイズのクリップ。うねりやすい生え際の毛を爽やかにまとめながら、メタリックカラーの光沢でパッと明るい印象も演出できそうです。気取らないニュアンシーなフォルムは、ラフなデイリーコーデとも相性抜群。

横顔を華やかに見せるバナナクリップ

【3COINS】「ツイルリボンバナナ」\550（税込）

へたりやすいポニーテールに自然な立体感を添えてくれるのは、下から挟むタイプのバナナクリップ。シワになりにくいツイル素材のリボンが両サイドについているので、左右どちらから見ても華やかさはそのまま。ベージュ・チャコールグレーの2色から、好みのイメージに合わせて選んでみて。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：たちばな 菜絵

国語教員免許も持つ異色の美容 & ライフスタイルライター。色彩検定保有のスキルも活かし、トレンドカラーに基づく、美容・流行情報が強み。難病を経験したことをきっかけに、「オシャレを通じたポジティブマインド」が持つ力を信じ、そのきっかけになるべく、ファッション & コスメ情報を執筆中。