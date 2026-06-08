妻から夫に向けて作った“メッセージ付きごはん”がSNSで話題を集めている。



【写真】妻の夫への愛情が伝わってきます

手作りのサンドイッチやおにぎりを包んだラップには 「ツナマヨコーンよ。多分おいしい。」 「ピーナッツクリームよ。ラーメン食べたい」といった、思わずクスっとしてしまうような手書きのメッセージやイラストが書かれている。



SNSユーザー達から



「こういう夫婦憧れる」



「疲れてても頑張れそう」



「夫婦仲の良さが伝わってくる」といった声が寄せられる今回の投稿について、投稿者のﾀﾆｻﾞｯｷさんに話を聞いた。



ーー旦那さんのお弁当にメッセージを書き始めたきっかけを教えてください。



ﾀﾆｻﾞｯｷ：旦那が、異動先での仕事が忙しく、ほとんど夜勤勤務だったので、生活時間のすれ違いが多くなってしまって、。会話も少なくなっていたので、コミュニケーションの一つとして始めました！



ーー毎回メッセージの内容はどのように考えているのですか？



ﾀﾆｻﾞｯｷ：最初は無難に「お疲れ様」とだけ書いていたのですが、休憩の時間に少しでも元気になってほしくて、投稿にもあった通り、サンドイッチやおにぎりの中身だったり、私の要望だったりを書くようになりました。



ーー旦那さんはお弁当のメッセージを見て、どんな反応をしてくれますか？



ﾀﾆｻﾞｯｷ：「美味しかった！ ご馳走様！」と言ってくれます。 お互いの好きなキャラクターのイラストを描いて、なんのキャラクターか分かったらLINEで教えてくれるようになりました。



ーーお互いの愛を感じるという声も多く寄せられていましたが、普段の夫婦生活で大切にしていることがあれば教えてください。



ﾀﾆｻﾞｯｷ：当たり前のことでも、長く一緒にいると「言わなくても分かる」という感じになるのは嫌なので、普段から「ありがとう」など、感謝の気持ちを言葉にするようにしています。



ーー投稿の反響へのご感想をお聞かせください。



ﾀﾆｻﾞｯｷ：何気なく投稿したので、ここまで反響があるとは思っておらず、今でも驚いています…。 みなさんからのコメントで、「仲が良い」「愛を感じる」といった声をいただけて、とても嬉しく思いました！



◇ ◇



「言わなくても分かる関係にはなりたくない」。



ﾀﾆｻﾞｯｷさんの言葉からは、感謝や思いやりをきちんと言葉にして伝えることを大切にしている様子がうかがえた。何気ない一言やイラストがﾀﾆｻﾞｯｷさんの夫にとっても毎日の小さな楽しみになっているようだ。



明日はどんなメッセージが書かれているのだろうか――。



（よろず～ニュース特約・皮下 勇生）