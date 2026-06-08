Boys be・角紳太郎、初映画は「何かのドッキリかなと…」Aぇ! groupとの共演「めっちゃうれしい」スクリーンデビューに大興奮【ロングインタビュー　

Boys beの角紳太郎（18）が、12日公開の映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」（川村泰祐監督）に"シン・松野家の兄弟たち"のシン・十四松役で出演する。スクリーンデビューに「最初は何かのドッキリかなと思いましたよ」とビックリ。憧れの先輩でもあるAぇ! groupとの共演に「めっちゃうれしいです」と喜んだ。前回の本紙登場から３年がたち、いい意味で肩の力が抜けた等身大の姿を見せてくれた。

―映画では"シン・松野家の兄弟たち"として伊藤篤志、野田開仁、渡邉大我と出演。

「初めての映画やったんで、めっちゃ緊張しましたね。最初、ガッチガチやったと思います」

―オファーがあったときは。

「最初は何かのドッキリかなと思いましたよ。何これ？映画？と思って。そんなことあるんやって。めっちゃ演技に力入れてるとかもなかったから、やったー！っていうか、まずはすごいうれしかったですね」

―"シン・十四松"の役柄聞いたときは。

「自分では分からないですけど、いい役をもらったなっていうのはありました。やりやすい役ではあったんで。すごくいい役をもらいましたね」

―本役の十四松を演じている草間リチャード敬太くんからアドバイスは。

「『手をどうしたらいいですか？』とか。アニメの確認は一応どういうものかっていうのは見ていたんですけど、やっぱりリチャードくんがどういう演技をしたか分からなかったので聞きました。優しく『こうやってるよ』みたいなことを教えてくれた。ポーズとかも僕一人だけ服の袖が長いから、どうしたらいいんやろうってなっていても、優しく教えてくれて、すごいやりやすかったです。優しくしてもらえたから、関西ジュニアのみんなもやりやすかったんじゃないかなと思います」

―一緒に出演した関西ジュニアのメンバーと何か話し合いは。

「話し合いっていうよりは、みんな緊張していたので、台本を頂いてからみんなでセリフを読んだりしていました。みんな、ちゃんとセリフを覚えておこうって。ホテルに泊まっていたんですけど、セリフを練習するために、みんな一つの部屋に集まりましたね。そのときは、テンポ良くいけました。みんな基本、覚えてきていたので」

―性格的に人見知りするタイプか。

「人見知り、めっちゃします。後輩に対してもしますね。慣れてはいくと思うんですけど…」

―その人見知りする中での映画の撮影は。

「仲間がいたんで大丈夫でした。空き時間は関西ジュニアのメンバーで基本固まっていました。結構みんな静かだったんですよ。いつもの現場じゃないから、台本を読んだりとか、Aぇ! groupさんが演技やってるところを見たりすることが多かったです。そんなにしゃべってる時間はなかったかも」

―映画の見どころ、推しポイントは。

「やっぱり"シン・松野家"が出てきてから。自分も出てくるんで、そこが見どころではあるかなと思います」

◆角 紳太郎（すみ・しんたろう）2007年7月26日、京都府生まれ。18歳。18年に関西ジュニアとして活動をスタート。20年に関西ジュニア内ユニット「Boys be」のメンバーに選出され、リーダーに。23年7月からKBS京都でソロ冠ラジオ「Boys be 角紳太郎のキョーミシンシン!!」（木曜・後9時30分）においてMCを務める。