６月７日に高知競馬場で行われた７Ｒの瀬戸特別・準重賞（ダート１６００メートル）で４番人気の１２歳馬、グッドヒューマー（セン、高知・打越勇児厩舎、父ローエングリン）が、逃げ切って昨年１１月の黒潮マイルＣＳ以来の勝利を飾った。

２０１６年１０月にＪＲＡでデビューし、通算６４戦目。ＪＲＡ所属時には２５戦３勝。高知競馬では３９戦で１９勝目となる。２１年秋に高知競馬に移籍し、いきなり９連勝を飾った。

この日はベテラン馬が大活躍。６ＲのＡＢ混合（ダート１４００メートル）では１０歳馬のヴァンケドミンゴ（牡、高知・那俄性哲也厩舎、父ルーラーシップ）がＶ。ＪＲＡ所属時にはロブチェンの父であるワールドプレミアが勝った１９年の菊花賞に出走。２０年の福島記念では２着になっている。

また、８ＲのＣ３―１１（ダート１３００メートル）では１７歳馬のマイネルバルビゾン（牡、高知・那俄性哲也厩舎、父アグネスデジタル）が８番人気で３着と健闘。９頭立ての一戦で、元気にメンバー最速の上がりを繰り出して追い込んできた。馬券圏内は、昨年４月１３日（初鰹特別で３着）以来、約１年１か月ぶり。同馬は１１年にＪＲＡからデビューし、１２年春に地方に移籍。これで２７８戦目（うちＪＲＡ５戦）と元気に走り続けている。