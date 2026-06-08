様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、「ブラインド ランチ巾着M ディズニープリンセス」が登場！

「シンデレラ」「白雪姫」「アリエル」「ジャスミン」「ベル」「ラプンツェル」の全6柄から、どのプリンセスが出るかわからないブラインドパッケージ仕様です☆

スケーター「ディズニー プリンセス」ブラインドパッケージ ランチ巾着

価格：BOX 6,930円（税込）／単品 1,155円 （税込）

仕様：BOX 6枚入り（全6種）／単品 1枚入り(ブラインドパッケージ）

サイズ：W155×H170mm

取扱店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の生活雑貨店、家電量販店等

スケーターから、「ディズニープリンセス」の美しいアートが描かれたブラインド仕様のランチ巾着が登場！

全6種類のデザインからどれが出るかわからないブラインドパッケージを採用しているため、開けるたびにワクワクする楽しさが体験できるディズニー雑貨です。

単品購入で、パッケージを開封する際のドキドキ感も味わえます。

また、1BOXを購入することで全種類が揃う仕様となっており、お目当ての柄を確実に手に入れたい方やコレクション目的の方にも最適です。

デザインには「シンデレラ」「白雪姫」「アリエル」「ジャスミン」「ベル」「ラプンツェル」の6人の魅力的なプリンセスを採用。

表面には表情豊かなキャラクターアートが、

裏面にはそれぞれのプリンセスをイメージした美しいグラデーションカラーにシルエットが描かれ、大人の女性でも使いやすい上品なデザインとなっています。

ディズニープリンセスたちの魅力あふれる、上品でかわいいブラインドパッケージのランチ巾着。

「ブラインド ランチ巾着M ディズニープリンセス」は、スケーター公式オンラインショップなどで販売中です。

※店舗によって取扱いの無い商品や発売時期が異なる場合があります

※写真と実際の商品とは多少異なる場合があります

※内容は予告なく変更になる場合があります

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