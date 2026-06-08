お笑いタレント・平野ノラが体のメンテナンスを明かし、驚きの声が寄せられている。

平野は「カッサにハマる！観覧注意！！」と題してブログをアップし、「メンテナンス 体の疲れがなかなか取れない 頭から首にかけて張っている この感じはマッサージではなくカッサだわ！と言う事で頭から全身しっかり施術してもらいました！」と美容施術を受けたと明かした。

そして「この後、観覧注意です！↓↓カッサの後に浮き出た瘀血（おけつ） 老廃物が表面化した証拠がなかなか衝撃です！！」と真っ赤になった背面の写真を掲載。

「痛みはそこまでないのですがスッキリします！赤いとこは瘀血が溜まっていたところです 瘀血とは： 東洋医学において、血流が滞りドロドロになった状態や、不要になった古い血液・老廃物のことを指します。万病の元とも言われています」とつづり、「サロンで使われてるカッサが万能で買いました！水牛の角です しばらく続けてみます バブ子の頭にもカッサでマッサージするととても気持ちいいと言ってます」と明かした。

インスタグラムにも「瘀血だらけ〜 でもノラはヘラを手に入れた ２枚目衝撃写真 ＃カッサのあと」と写真を投稿。

ファンからは「えーーなにこれーーめちゃくちゃ興味あります」「衝撃写真でした！！」「どれくらいで引くのですか？」「これ、大丈夫ですか？」「うわっ！リアル過ぎる」「怖すぎる」「痛そう」「ドイヒーですな」などの声が上がっている。

平野は２０１７年１２月に同い年の一般男性と結婚し、２１年３月に４２歳で長女を出産した。