【モンテレイ（メキシコ）７日（現地時間）＝ペン・金川誉、後藤亮太、カメラ＝山崎賢人】メキシコ・モンテレイで事前合宿中の日本代表は７日、完全非公開でＵ―１９日本代表との練習試合を行い、２―１で勝利した。得点者はＤＦ鈴木淳之介とＦＷ塩貝健人、Ｕー１９日本代表はＦＷ尾谷ディヴァインチネドゥ。同合宿は初日から別メニュー調整が続いていたキャプテンのＭＦ遠藤航は、合宿最終日の練習試合にも出場しなかった。

試合後に取材対応した森保一監督は、遠藤の状態について「ドクターからの報告では、開幕戦でプレーできると聞いています」と説明し、１４日のオランダ戦に間に合うとの考えを示した。リハビリの強度も少しずつ上がっており、回復傾向にあるという。メンバー入れ替えについては「遠藤だけではなく、できないと判断すれば考えます」と語った。

遠藤は左足負傷から約３か月ぶりに復帰した５月３１日のアイスランド戦で前半４５分間プレーし、違和感を訴えて交代。遠藤は６日の練習後、取材エリアに姿を見せたが、立ち止まらず。ケガの状態を問われると「大丈夫です。ナッシュビルで話します」と語るにとどめていた。