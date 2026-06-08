1880年にドイツで創業し、世界で初めてテディベアを作った最高級ぬいぐるみブランド「シュタイフ」

シュタイフから、ディズニーキャラクター「スティッチ」をデザインした、世界限定626個の「ディズニースティッチとアヒルの子」が発売されています☆

シュタイフ「ディズニースティッチとアヒルの子」

価格：103,400円(税込)

品番：356391

素材：モヘア

サイズ：20cm

数量：世界限定626個

販売店舗：シュタイフ各店、シュタイフ日本公式サイト、ディズニー関連イベント、その他シュタイフ取扱い各店

※取扱いはイベント・店舗により異なります

ディズニー映画『リロ・アンド・スティッチ』に登場するいたずら好きのエイリアン「スティッチ」

ジャンバ博士によって作られた”試作品626号”で、力強さや超知能など、様々な能力を持っています。

2025年に発売されたシュタイフ製「ディズニー スティッチ」は、瞬く間に予約完売。

2026年、アヒルの子を抱いた姿であらためて登場します。

この「ディズニースティッチとアヒルの子」は、全長20cm、最高級モヘアが使われ、頭部はジョイントで動かすことが可能。

『みにくいアヒルの子』に心を重ね、やがて「スティッチ」は、家族や信頼の大切さに気づいていきます。

アヒルたちに読み聞かせをする感動的な場面をもとに、シュタイフは小さなアヒルを抱く「スティッチ」を表現。

友情や安心感、真のつながりを象徴するコレクターズグッズです。

6月26日に迎える「スティッチの日」に合わせ、世界限定626個限定で登場するディズニーグッズ。

シュタイフより発売されている「ディズニースティッチとアヒルの子」の紹介でした☆

※手作りのため個体差により画像と異なる場合があります

※おとな向けインテリア装飾品のため、お子さん向け玩具ではありませんので食品検査はしていません。お子さんのいらっしゃる家庭では保護者の方の管理の下、取扱いください

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