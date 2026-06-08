世界限定626個！シュタイフ「ディズニースティッチとアヒルの子」
1880年にドイツで創業し、世界で初めてテディベアを作った最高級ぬいぐるみブランド「シュタイフ」
シュタイフから、ディズニーキャラクター「スティッチ」をデザインした、世界限定626個の「ディズニースティッチとアヒルの子」が発売されています☆
シュタイフ「ディズニースティッチとアヒルの子」
価格：103,400円(税込)
品番：356391
素材：モヘア
サイズ：20cm
数量：世界限定626個
販売店舗：シュタイフ各店、シュタイフ日本公式サイト、ディズニー関連イベント、その他シュタイフ取扱い各店
※取扱いはイベント・店舗により異なります
ディズニー映画『リロ・アンド・スティッチ』に登場するいたずら好きのエイリアン「スティッチ」
ジャンバ博士によって作られた”試作品626号”で、力強さや超知能など、様々な能力を持っています。
2025年に発売されたシュタイフ製「ディズニー スティッチ」は、瞬く間に予約完売。
2026年、アヒルの子を抱いた姿であらためて登場します。
この「ディズニースティッチとアヒルの子」は、全長20cm、最高級モヘアが使われ、頭部はジョイントで動かすことが可能。
『みにくいアヒルの子』に心を重ね、やがて「スティッチ」は、家族や信頼の大切さに気づいていきます。
アヒルたちに読み聞かせをする感動的な場面をもとに、シュタイフは小さなアヒルを抱く「スティッチ」を表現。
友情や安心感、真のつながりを象徴するコレクターズグッズです。
6月26日に迎える「スティッチの日」に合わせ、世界限定626個限定で登場するディズニーグッズ。
シュタイフより発売されている「ディズニースティッチとアヒルの子」の紹介でした☆
※手作りのため個体差により画像と異なる場合があります
※おとな向けインテリア装飾品のため、お子さん向け玩具ではありませんので食品検査はしていません。お子さんのいらっしゃる家庭では保護者の方の管理の下、取扱いください
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