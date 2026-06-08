梶裕貴、『銀河の一票』配役に驚き「キャスティングの妙！」「悪い人ではないんです（笑）！」【コメントあり】
主演の黒木華とバディ役の野呂佳代によるカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』（毎週月曜 後10：00）の第8話が、きょう8日に放送される。先立って、都知事選に出馬するAI企業社長・風間藍生を演じる梶裕貴からコメントが届いた
【場面カット】『銀河の一票』”謎の人物”役で登場した人気声優
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
今夜放送の第8話では、チームあかりの公約に共感した謎の女性（日高のり子／※高＝はしごだか）が選挙事務所を訪問し、茉莉らにある深刻な悩みを打ち明ける。さらに、茉莉が政界を追われるきっかけとなった民政党幹事長・鷹臣（坂東彌十郎）宛の“告発の手紙”に、新たな疑惑が浮上する。
■梶裕貴コメント
“AI企業の社長役"ということで、まさにちょうどAI企業の社長になったばかりだった自分にとって、「なんてタイムリーな配役！キャスティングの妙！」と驚いていたのですが、蓋を開けてみてびっくり。まさかの偶然だったらしいのです（笑）。シンプルに俳優として選んでいただけたことを光栄に思いつつ、なによりその巡り合わせに、ご縁を感じざるを得ません。等身大な役柄・年齢感だからこそのリアリティを演出できればと意識しながら、楽しくお芝居させていただきました。共感できる描写や台詞がたくさん登場する本作。いよいよ本格的に選挙に向けて動き出すことになった風間藍生の行末を、どうか最後まで見守ってください。鼻につく言動の目立つ彼ですが、悪い人ではないんです（笑）！皆様の清き一票を、よろしくお願いいたします！
【場面カット】『銀河の一票』”謎の人物”役で登場した人気声優
本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を東京都知事にすべく選挙に挑む、新たな“選挙エンターテインメント”。若くして政治の世界で生きてきた女性と、市井に生きる女性がタッグを組み、都知事を目指して奮闘する50日間の物語を描く。
■梶裕貴コメント
“AI企業の社長役"ということで、まさにちょうどAI企業の社長になったばかりだった自分にとって、「なんてタイムリーな配役！キャスティングの妙！」と驚いていたのですが、蓋を開けてみてびっくり。まさかの偶然だったらしいのです（笑）。シンプルに俳優として選んでいただけたことを光栄に思いつつ、なによりその巡り合わせに、ご縁を感じざるを得ません。等身大な役柄・年齢感だからこそのリアリティを演出できればと意識しながら、楽しくお芝居させていただきました。共感できる描写や台詞がたくさん登場する本作。いよいよ本格的に選挙に向けて動き出すことになった風間藍生の行末を、どうか最後まで見守ってください。鼻につく言動の目立つ彼ですが、悪い人ではないんです（笑）！皆様の清き一票を、よろしくお願いいたします！