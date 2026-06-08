Nakamura Hak、1st シングルCDの全曲試聴映像を公開 『とんがり帽子のアトリエ』作者・白浜鴎の描き下ろしイラスト使用
新人シンガー・ソングライターNakamura Hakが10日にリリースする1st シングルCD「ただ美しい呪い」のクロスフェード（全曲試聴映像）が公開された。
【動画】Nakamura Hak、1st シングルCD「ただ美しい呪い」全曲試聴映像
公開されたクロスフェードは、同アニメの原作漫画の作者・白浜鴎が手がけたキービジュアルに歌詞を添えたビジュアルとともに展開。中央に登場するのは「ただ美しい呪い」で歌われる“業”を写実したような“真っ白な空間に真っ黒な何かを落としながらも鋭く先を見据えるココ”。続いて左側に「夜に浮かぶ」をモチーフにした“透明なココ（あるいはその幻）”が空を舞う姿が浮かび上がり、最後は右側に「光り」のリリックに寄り添うように“絶望の寸前で何とか希望を描こうとするココ”が現れる。
Nakamura Hakは、テレビアニメ『とんがり帽子のアトリエ』のエンディングテーマとして、デビュー曲「ただ美しい呪い」に加え、「夜に浮かぶ」「光り」が続々とオンエアされ、1クールで3曲がテーマソングに採用されたことで注目を集めている。リリースされている音源はすべて、歌と1本のアコースティックギターのみで録音され、修正や編集は一切なし。『とんがり帽子のアトリエ』でオンエアされているアニメバージョンに関しても新たに一発録りした別音源となっている。
10日にリリースされる「ただ美しい呪い」は、上記エンディングテーマ3曲に加え、各曲のアニメバージョンも収録された計6トラック入り。そのうち、「光り」と3曲のアニメバージョンはデジタル配信されていないため、初のリリースとなる。
なお、Nakamura Hakは、14日午前0時から、2回目となるオンラインライブの開催を発表。ライブでは初披露となる「光り」を含め、『とんがり帽子のアトリエ』のテーマソングを演奏することが予告されている。
「音楽と歌声が（表現できること・表現したいことの）すべて」という理由から、素顔も素性も明かさず、インタビューも受けないという徹底した“歌唱以外は無言”のスタンスを貫くNakamura Hakだけに、ライブへの注目度も高まっている。先日、東京都内で生配信された初オンラインライブのアーカイヴ映像は、現在、Nakamura HakのYouTubeチャンネルで公開中だ。
【動画】Nakamura Hak、1st シングルCD「ただ美しい呪い」全曲試聴映像
公開されたクロスフェードは、同アニメの原作漫画の作者・白浜鴎が手がけたキービジュアルに歌詞を添えたビジュアルとともに展開。中央に登場するのは「ただ美しい呪い」で歌われる“業”を写実したような“真っ白な空間に真っ黒な何かを落としながらも鋭く先を見据えるココ”。続いて左側に「夜に浮かぶ」をモチーフにした“透明なココ（あるいはその幻）”が空を舞う姿が浮かび上がり、最後は右側に「光り」のリリックに寄り添うように“絶望の寸前で何とか希望を描こうとするココ”が現れる。
10日にリリースされる「ただ美しい呪い」は、上記エンディングテーマ3曲に加え、各曲のアニメバージョンも収録された計6トラック入り。そのうち、「光り」と3曲のアニメバージョンはデジタル配信されていないため、初のリリースとなる。
なお、Nakamura Hakは、14日午前0時から、2回目となるオンラインライブの開催を発表。ライブでは初披露となる「光り」を含め、『とんがり帽子のアトリエ』のテーマソングを演奏することが予告されている。
「音楽と歌声が（表現できること・表現したいことの）すべて」という理由から、素顔も素性も明かさず、インタビューも受けないという徹底した“歌唱以外は無言”のスタンスを貫くNakamura Hakだけに、ライブへの注目度も高まっている。先日、東京都内で生配信された初オンラインライブのアーカイヴ映像は、現在、Nakamura HakのYouTubeチャンネルで公開中だ。