ファミリーマート店内で警察庁「特殊詐欺対策」「重要指名手配」映像を放映、情報提供を呼びかけ
ファミリーマートの店内デジタルサイネージ「ファミマTV」で、警察庁の犯罪防止啓発広告が6月9日から全国で放映される。
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この取り組みは、生活動線上にあるコンビニエンスストアの店舗メディアを活用し、国民の防犯意識を高め、特殊詐欺などの犯罪被害を社会全体で未然に防ぎ、安心・安全な地域社会づくりに貢献することが目的。ファミリーマートと、店内のリテールメディアを運営するゲート・ワンが取り組む。
動画は2バージョンで、朝の時間帯または昼の時間帯では、詐欺電話を自動ブロックする「警察庁推奨の特殊詐欺対策アプリ（無料）」の利用を促進する広告などを放映。国際電話などを利用した特殊詐欺が急増している背景から、高齢者層の目に触れやすい朝と昼を中心に放映し、被害の未然防止を呼びかける。また、深夜の時間帯では、警察庁指定重要指名手配の情報を告知し情報提供を求める。
ファミリーマートなどは「警察庁との連携を通じて『ファミマTV』のメディアとしての公共性・信頼性を強化し、情報インフラとして今後も社会課題の解決に向けた活動を推進してまいります」とコメントする。
■放映内容
1．特殊詐欺防止啓発広告（15秒）
詐欺電話を自動ブロックする「警察庁推奨の特殊詐欺対策アプリ（無料）」の利用を促進する広告などを放映。
2．警察庁指定重要指名手配告知（15秒）
全国の深夜帯において、警察庁指定重要指名手配の情報を告知し、情報提供を呼びかける。
■放映概要
放映開始日：2026年6月9日（火）
放映期間：2026年6月9日（火）〜 約1年間
時間帯：
特殊詐欺防止啓発広告は朝・昼（5:00〜17:59）、
警察庁指定重要指名手配告知は、深夜（0:00〜4:59）
放映エリア：全国
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この取り組みは、生活動線上にあるコンビニエンスストアの店舗メディアを活用し、国民の防犯意識を高め、特殊詐欺などの犯罪被害を社会全体で未然に防ぎ、安心・安全な地域社会づくりに貢献することが目的。ファミリーマートと、店内のリテールメディアを運営するゲート・ワンが取り組む。
ファミリーマートなどは「警察庁との連携を通じて『ファミマTV』のメディアとしての公共性・信頼性を強化し、情報インフラとして今後も社会課題の解決に向けた活動を推進してまいります」とコメントする。
■放映内容
1．特殊詐欺防止啓発広告（15秒）
詐欺電話を自動ブロックする「警察庁推奨の特殊詐欺対策アプリ（無料）」の利用を促進する広告などを放映。
2．警察庁指定重要指名手配告知（15秒）
全国の深夜帯において、警察庁指定重要指名手配の情報を告知し、情報提供を呼びかける。
■放映概要
放映開始日：2026年6月9日（火）
放映期間：2026年6月9日（火）〜 約1年間
時間帯：
特殊詐欺防止啓発広告は朝・昼（5:00〜17:59）、
警察庁指定重要指名手配告知は、深夜（0:00〜4:59）
放映エリア：全国