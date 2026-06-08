78歳・柏木由紀子、“体型をカバーする”お気に入りコーデを披露 シックな私服に反響「可愛いですね〜」「涼しそう」
俳優の柏木由紀子(78)が、8日までに自身のインスタグラムを更新。“体型カバーになる”というお気に入りのコーディネートを公開した。
【写真】「スタイルいいし、スラリ、素敵」柏木由紀子のお気に入り！“体型をカバーする”コーデ
柏木は「ある日のポワン袖。体型カバーになる好きな形です」とコメント。ダークブラウン系を基調としたシックな装いで、愛犬を抱いた姿や街中を散歩する様子など複数の写真を投稿している。
写真では、ボリューム感のある“ポワン袖”が印象的なトップスにパンツを合わせたコーディネートを披露。愛犬とのリラックスした時間を楽しむ自然体の表情が捉えられていた。
この投稿に、ファンからは「ポワン袖は可愛いですね〜良くお似合いです」「由紀子さん、スタイルいいし、スラリ、素敵です」「素敵な笑顔可愛い」「まるで少女のよう…素敵っ」「袖が可愛いですね。レースが涼しそう」「ポワン袖がステキですね 私も欲しいです」などのコメントが寄せられている。
【写真】「スタイルいいし、スラリ、素敵」柏木由紀子のお気に入り！“体型をカバーする”コーデ
柏木は「ある日のポワン袖。体型カバーになる好きな形です」とコメント。ダークブラウン系を基調としたシックな装いで、愛犬を抱いた姿や街中を散歩する様子など複数の写真を投稿している。
写真では、ボリューム感のある“ポワン袖”が印象的なトップスにパンツを合わせたコーディネートを披露。愛犬とのリラックスした時間を楽しむ自然体の表情が捉えられていた。
この投稿に、ファンからは「ポワン袖は可愛いですね〜良くお似合いです」「由紀子さん、スタイルいいし、スラリ、素敵です」「素敵な笑顔可愛い」「まるで少女のよう…素敵っ」「袖が可愛いですね。レースが涼しそう」「ポワン袖がステキですね 私も欲しいです」などのコメントが寄せられている。