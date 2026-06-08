40歳・独身のドンデコルテ・渡辺銀次が、仕事で結婚について聞かれた際の返答を明かし、リアルなトーンにパンサーの向井慧が「キーンってなった」とコメントした。

【映像】ドンデコルテ銀次の結婚についての返答

2026年6月5日放送の『ドンデコルテ銀次と弱者たちの鍋会』は、40歳独身の渡辺銀次が夜な夜な鍋会を主催し、弱者たちが己の弱さを嘆き、笑い飛ばすドンデコルテ初の冠番組である。今回は「弱者おじさんの会」と題し、主催の渡辺銀次、同居人の小橋共作（ドンデコルテ）のもとに、ゲストとしてアントニー（マテンロウ）、井口浩之（ウエストランド）、高木晋哉（ジョイマン）、高野正成（きしたかの）、向井慧（パンサー）が集結した。

ドンデコルテの恋愛事情に話が及ぶと、向井から「40歳で独身とかになってくると、やっぱそういう（恋愛番組の仕事）も多分増えてくる。『なんで結婚してないんですか？』みたいなことをつっつかれる」と今後のドンデコルテへ投げられる質問を予想した。

すると、銀次は表情を変えずに「結婚が普通ではないですよ、と」「もうそういう時代ですよ、すいませんね、古くてすいませんね」と冷徹なトーンで言い放つと、スタジオは一気に真面目な空気に。向井は笑いながら「コレ言ったら、キーン！ってなるね」と突っ込み、「これ以上やっぱ無理だもんね」とつっこんでいた。