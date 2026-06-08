M!LK佐野勇斗、“地元”バンテリンドームで2年連続始球式 結果は大暴投も…「僕が失敗したら、ドラゴンズは勝利します！」
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバーで俳優・佐野勇斗（28）が5日、バンテリンドームナゴヤで開催されたプロ野球交流戦「中日×西武」の始球式に登場。その様子が中日ドラゴンズ公式YouTubeチャンネルでもフルバージョンで公開されている。
【動画】「イケメンから放たれる球にしてはおもろすぎる」公開されたバンテリンドーム始球式の様子
愛知・岡崎市出身の佐野は、グループの人気曲「好きすぎて滅！」をBGMに、「BAKURETSU」の背ネームと6番の背番号を付けたユニフォーム姿で登場。投球はキャッチャーの方角から大きくそれた“大暴投”となり、佐野はその場にへたり込んだ。
コメントを求められた佐野は「またやっちゃった…ですが、前回と同じようなあんまり良くない球だったんですが、僕が失敗したら、ドラゴンズは勝利します！」と語り、スタンドからは大きな拍手が。さらにはベンチ前で同球団のマスコット・ドアラと仲むつまじい様子を見せるほほ笑ましい2ショットが映し出されていた。
この日の試合は1-0で中日がサヨナラ勝利。昨年始球式を務めた2025年6月7日の千葉ロッテ戦でも4-3で逆転サヨナラ勝利しており、佐野の“予言通り”の結果となった。
コメント欄では「イケメンから放たれる球にしてはおもろすぎる」「サノーと岡林と金丸のタオル組み合わせて『サノ勇斗』にしてる人いてめっちゃ笑った」「ほんとこの人イケメン＆かわいいな」「佐野くんが投げてくれた試合2年連続勝ってるの凄すぎる！来年も是非出て欲しい！」「終わった後だけでなく白線を跨ぐ前、マウンドに立つ前に深くお辞儀する佐野くんに好感持ちました」「ぜひ定期的に来て頂き、ドラゴンズを勝たせてください」「ドアラさんと佐野さんの絡み良き」などの声が寄せられている。
【動画】「イケメンから放たれる球にしてはおもろすぎる」公開されたバンテリンドーム始球式の様子
愛知・岡崎市出身の佐野は、グループの人気曲「好きすぎて滅！」をBGMに、「BAKURETSU」の背ネームと6番の背番号を付けたユニフォーム姿で登場。投球はキャッチャーの方角から大きくそれた“大暴投”となり、佐野はその場にへたり込んだ。
この日の試合は1-0で中日がサヨナラ勝利。昨年始球式を務めた2025年6月7日の千葉ロッテ戦でも4-3で逆転サヨナラ勝利しており、佐野の“予言通り”の結果となった。
コメント欄では「イケメンから放たれる球にしてはおもろすぎる」「サノーと岡林と金丸のタオル組み合わせて『サノ勇斗』にしてる人いてめっちゃ笑った」「ほんとこの人イケメン＆かわいいな」「佐野くんが投げてくれた試合2年連続勝ってるの凄すぎる！来年も是非出て欲しい！」「終わった後だけでなく白線を跨ぐ前、マウンドに立つ前に深くお辞儀する佐野くんに好感持ちました」「ぜひ定期的に来て頂き、ドラゴンズを勝たせてください」「ドアラさんと佐野さんの絡み良き」などの声が寄せられている。