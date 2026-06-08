韓国の恋愛リアリティー番組『乗り換え恋愛４』21話にて、出演者の一人であるパク・ジヒョンがデートを行い、偶然にもペアルックのような服装で互いへの好感を深め合う一幕があった。

【映像】美脚あらわ！トップクラスの美しさを誇る美女のファッション

『乗り換え恋愛』は、さまざまな理由で別れた複数のカップルが一つ屋根の下で生活し、過去の恋と新たな出会いの間で葛藤する姿を赤裸々に描いた韓国の恋愛リアリティー番組である 。誰が誰の元恋人（X）であるかを隠したまま共同生活をスタートする緊張感や、元恋人の目の前で新しい異性と仲を深めるという極限の状況が、視聴者の共感と切なさを呼び社会現象を巻き起こしてきた。最新作となるシーズン4ではソウルから日本へと舞台を移し、湘南のラグジュアリーリゾートでのロマンス旅行も敢行されている。

「トップクラスの美女」と話題となったジヒョンは、白いシャツに黒いショートパンツ姿という、抜群のスタイルが際立つ爽やかなファッションで登場した。そこへ同じく白いシャツを着たジェヒョンが歩いてくると、ジヒョンは「ジェヒョンさんだったんだね！」と満面の笑みを浮かべ、偶然のペアルックに「ペアルックみたい」と大喜びした。

ジヒョンは「彼にことを知る1日にしたいです」とデートに前向きな姿勢を見せ、ジェヒョンも個別インタビューで「僕と服が全くいっしょだったので、合わせて着てきたみたいでもあって、気分が良かったです。話してみたかったので、気になっていました」と嬉しそうに明かしていた。