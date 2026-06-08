8日午前8時半すぎ、フィリピン付近でマグニチュード8.2の地震があり、気象庁は、茨城県から沖縄県にかけての太平洋沿岸、伊豆諸島、小笠原諸島に津波注意報を発表しています。

気象庁は、沖縄県から茨城県にかけての太平洋沿岸、伊豆諸島、小笠原諸島に津波注意報を発表しています。

予想される津波の高さは最大1メートルです。

到達予想時刻は、一番はやいところで宮古島・八重山地方で午前11時、沖縄本島地方で午前11時30分、種子島・屋久島地方で午後0時、小笠原諸島で午後0時。伊豆諸島で午後1時、茨城県で午後1時30分などと予想されています。

また、北海道から鹿児島にかけての広い範囲で若干の海面変動も予想されています。

気象庁によりますと午前8時38分ごろ、フィリピン付近を震源とする地震があり、地震の規模を示すマグニチュードは8.2と推定され、震源の深さはわかっていません。

気象庁は会見を開き、震源であるフィリピンの潮位のデータによるとミンダナオ島のダバオで50センチ程度の津波が観測されているということです。

海の中や海岸付近は危険なため、海の中にいる人はただちに海から上がり、津波注意報が解除されるまでは海岸から離れるよう注意を呼びかけています。

今回の震源付近では2023年12月にもマグニチュード7.6の規模の大きな地震があり、八丈島で40センチの津波を観測しました。

当時、津波注意報の発表から解除までは9時間程度かかったということです。