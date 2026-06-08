俳優舘ひろし（76）が13日放送のフリーアナウンサーの有働由美子（57）がMCを務めるMBSテレビの冠特番「おしゃべり小料理ゆみこ」（13日午後4時、関西ローカル）に出演する。

有働が“小料理屋の女将”となり、得意の手料理でもてなしながら小料理屋の女将だからこそ聞ける客（ゲスト）の「意外な一面」をぐいぐい引き出していく忖度（そんたく）なしのトーク番組第17弾。今回は「お出かけ小料理」と題し、有働が料理を携えて東京にいる舘を訪れる。

「ヤッホー」と気さくに登場した舘に、有働は「きゃー！」と黄色い声を上げ、「生の舘ひろしや！」と乙女の顔に。デビュー当時から歳を重ねても全く変わることのない紳士な姿に、有働から「モテたでしょう？」と直球質問されると、「僕の人生でモテた時期は一度もありません」と返し、有働を「絶対うそや〜」と笑わせた。

有働から「高校生の時からの夢」だという“舘ひろしの妻”をやってみたいとお願いされると、「今からでも遅くないですよ」と快諾。料理を口元に運ぶのを見た有働を「ひろしが目の前で私の作った料理を食べようとしてる…」と照れさせ、「ひろし」と呼ばれたことに「じゃあ、“ゆみことひろし”で」とお互いの呼び方を提案し、有働をさらに有頂天にさせていた。

番組には俳優梅沢富美男もゲスト出演する。