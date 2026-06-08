エリー・ゴールディング、約3年ぶり新作『I Know Too Much』9月4日リリース　新曲「Black Prada Dress」も配信開始

UKポップを代表するシンガーソングライター、Ellie Goulding （エリー・ゴールディング）が、約3年ぶりとなるニューアルバム『I Know Too Much（アイ・ノウ・トゥー・マッチ）』を2026年9月4日（金）にリリースする。

同作は、2023年発表の『Higher Than Heaven』以来となる6作目のスタジオアルバム。あわせて、アルバムからの先行シングル「Black Prada Dress（ブラック・プラダ・ドレス）」の音源も公開された。同曲は、先日出演したBBC Radio 1’s Big Weekendで初披露された楽曲で、ライブ披露後にはSNS上でも反響を集めていた。

Ellie Gouldingは、2010年発表の1stアルバム『Lights』以降、エレクトロポップ、ダンスミュージック、フォーク、バラードを横断するサウンドで世界的な支持を獲得してきたアーティスト。これまでに世界累計550億回以上のストリーミング再生、4,400万枚以上のアルバムセールスを記録し、UKポップスを代表する存在としてキャリアを築いてきた。

今回の「Black Prada Dress」は、タイトルからも感じられるファッション性と、Ellie Gouldingらしい繊細なボーカルが重なるカムバックシングル。近年の彼女は、ダンス色を強めた『Higher Than Heaven』を経て、ポップアーティストとしての軽やかさと、シンガーソングライターとしての内省的な表現を行き来してきた。『I Know Too Much』は、その両面をさらに深める作品として受け止められそうだ。

BBC Radio 1’s Big Weekendでの初披露という流れも、今回のカムバックを印象づけている。同イベントは、英国のポップシーンを象徴する大型音楽イベントの一つ。新曲をフェスの場でいち早く届けたことは、彼女が再びライブシーンとリスナーの熱量の中へ戻ってきたことを示している。

デビューから15年以上にわたり、Ellie Gouldingはクラブミュージックの高揚感と、個人的な感情に寄り添うソングライティングを接続してきた。『I Know Too Much』というタイトルには、長いキャリアの中で経験を重ねてきたアーティストだからこその成熟や、これまで以上に率直な表現への期待もにじむ。新曲「Black Prada Dress」とともに幕を開けた新章は、彼女のポップスがどのように更新されていくのかを示す作品となりそうだ。

【作品概要】

Ellie Goulding

アーティスト：Ellie Goulding アルバム：I Know Too Much リリース日：2026年9月4日（金） 予約・試聴：https://umj.lnk.to/EG_IKTM

先行シングル：Black Prada Dress視聴・購入：https://umj.lnk.to/EG_BPD