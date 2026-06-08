UGREENは、ハイブリッドアクティブノイズキャンセリング（ANC）を搭載したワイヤレスオーバーイヤーヘッドホン「HiTune Max6」を発売した。価格は9990円。

「HiTune Max6」は、40mmと12mmのダイナミック型ドライバーが同軸で配置されたデュアル構造のワイヤレスヘッドホン。BluetoothのコーデックはLDACをサポートし、有線とワイヤレスの両方でハイレゾ認証が取得されている。

ANC機能では、外部のノイズを検出するマイクと音を聴くマイクを使用したハイブリッド方式と、物理的にノイズを遮断するパッシブノイズキャンセリングを組み合わせて、最大48dBのノイズ低減を実現。AIにより周囲の騒音を検出し、自動で最適な強度に調整する適応型ノイズキャンセリングも搭載される。

バッテリー容量は、820mAhで、ANCオフ時で最大120時間、オン時でも最大80時間の連続再生が可能。5分の充電で5時間再生できる急速充電にも対応する。

5つのMEMSマイクとAIノイズリダクションにより、通話中のノイズを抑制。専用アプリから設定できるウインドカット機能も備え、屋外での風切り音を低減する。

このほか、空間オーディオ機能や、約80msの低遅延モード、最大2台の機器へのマルチポイント接続をサポートする。同じ楽曲を別の「HiTune Max6」と共有できるオーディオシェア機能も利用できる。

発売記念キャンペーン

6月21日22時の期間中、発売を記念して10％オフのクーポンコード「UG260608」を配布中。セール価格からさらに10％割引で購入できる。