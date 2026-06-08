戸田恵子、ドラマ撮影の現場に持参した手作りの品「うちのスタッフの分も」

女優で声優の戸田恵子が7日に自身のアメブロを更新。連続ドラマの撮影の現場に持参した手作りの品を公開した。

この日、戸田は「今日は朝から連ドラ撮影」と切り出し「イソ・ガシコだから何とか野菜不足を打破せねば！」とコメント。サラダの写真を公開し「野菜詰めてドレッシングも作って持参！うちのスタッフの分も」と、忙しい中でも健康管理を徹底している様子をつづった。

続けて、最近は「エディブルフラワーを食べたりしてます」と明かし「花を食べるのはちょっと罪悪感があったりもするのだけど…ビタミン.ミネラルが豊富らしい」と説明。ほかにも「ビオクルの冷凍玄米おにぎり」をよく食べているといい「美味しくて腹持ちも良い！」「スタジオでもチン！して食べてます」と紹介した。

一方で、撮影現場の休憩時間については「ハッキリ言って休憩とは呼べないのよねー！」と告白。「食事して〜時に衣裳チェンジして〜メイクなど直して〜次のシーンの台詞をチェックしたら、1時間なんてあっちゅう間に終わるわけ。しかも1時間も無い時もある！」と多忙ぶりを明かし「あれは休憩ではないんだよねー！全然、休めてないんだからさ」と本音を吐露した。

また、撮影中は「今日も私の海馬はフルフルフルフル、フル回転！」と頭をフル活用しているといい「回転しすぎて、いつも熱が出る！冷えピタ手放せない」と告白。夜はマッサージで身体をケアしているそうで「疲れをなるべく翌日に残さぬよう、心がけていきたいです」と述べ「頑張れ！自分！」と自らを鼓舞し、ブログを締めくくった。