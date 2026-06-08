サマースプリントシリーズ開幕戦の第３３回函館スプリントステークス・Ｇ３は６月１３日、函館競馬場の芝１２００メートルで行われる。

レイピア（牡４歳、栗東・中竹和也厩舎、父タワーオブロンドン）はＧ１初挑戦だった高松宮記念で５着と健闘。２、３走前のオーシャンステークス、シルクロードステークスでの連続２着がフロックではなかったことを証明したパフォーマンスだった。

函館は今回が初めてだが、コース形態が似ているほぼ平坦小回りの福島と小倉で計３勝しており問題なくこなせるはず。ここで重賞タイトルを手にして飛躍のきっかけにしたいところだ。

ピューロマジック（牝５歳、栗東・安田翔伍厩舎、父アジアエクスプレス）は２４年に葵ステークスと北九州記念、２５年はアイビスサマーダッシュと、Ｇ３を３勝の実績馬。近走は２ケタ着順続きだが、スピードを生かせる開幕週なら復活しても不思議はない。

カルプスペルシュ（牝４歳、栗東・石坂公一厩舎、父シュヴァルグラン）は、昨夏に函館と札幌の芝１２００メートルを３連勝し、キーンランドカップでは３着と好走。メンバー屈指の洋芝巧者が虎視たんたんとタイトルを狙う。