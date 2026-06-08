レースクイーン・の成沢紫音（29）が8日までに自身のインスタグラムを更新。黒＆赤のセパレート・コスチューム姿でスーパー耐久・富士24時間レースのクラス優勝を報告した。

「S耐24hレース無事完走し、優勝しました 1位表彰台を見れて凄く嬉しかったです」と、「SAKAE MOTORSPORTS」チームのSTー5Fクラス優勝を報告。

黒＆赤のセパレート・コスチューム姿の写真をアップし「皆さんの応援もありがとうございました 物販サイン会も急な告知にも関わらず来てくれた方ありがとうございます」とつづった。

ハッシュタグでは「KENNOLGIRL」「公団ちゃん」「栄建設」「S耐」「富士スピードウェイ」と添えた。

「SAKAE MOTORSPORTS」11号車は、旧日本道路公団（現・NEXCO）のパトロールカーのような黄色い車体に紅白のバンパーというデザインで、“公団ちゃん”の愛称で親しまれている。

この投稿にフォロワーらからは「公団ちゃん一位おめでとう御座います おんちゃんもお疲れ様でした」「コスチューム姿カッコいい」「最高に美しい 勝利の女神です」「大天晴れ」「スタイルが良いですね、衣装がお似合いです。キレイなお姉さん感でステキ」などの声が寄せられている。

成沢は、2019年にレースクイーンデビュー。愛称は「おんちゃん」で、長身くびれボディーから「レースアンバサダー界の富士山」とも呼ばれる。26年度は国内トップカテゴリー「SUPER GT」で、GT300クラスに参戦するLEON RACING65号車を応援する、「LEON RACING LADY」などで活動。神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル75、スリーサイズはB82・W61・H95。血液型A。趣味は格闘技観戦、特技は麻雀、ダーツ。