お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が8日、自身のXを更新。自身が代表取締役を務める「CHIMNEY TOWN」が共同プロデューサーとして参画する舞台「キャッツ〜THE JELLICLE BALL〜」が、米演劇界最高の栄誉とされるトニー賞のミュージカル演出賞、ミュージカル衣装デザイン賞を受賞したことについて感謝を述べた。

「キャッツ〜THE JELLICLE BALL〜」は、アンドリュー・ロイド＝ウェバーの不朽の名作「キャッツ」を、現代のニューヨークを象徴する「クィア・ボールルーム・カルチャー」の視点から大胆に再解釈した意欲作。伝統的なミュージカルの枠組みを超え、多様性と自己表現の美しさを描いた挑戦が、演劇界の最高栄誉であるトニー賞において高く評価された。

西野は「まず申し上げておきたいのは、これは決して僕個人の功績ではないということです」と書き出し「僕は共同プロデューサーとしてこの作品に関わらせていただきましたが、舞台上で奇跡のような瞬間を生み出したのは、演出家をはじめ、キャスト、スタッフ、そして作品を支えたすべてのクリエイターの皆さんです。僕は、その卓越した才能と情熱が結集したチームの一員として、同じ船に相乗りさせていただいただけに過ぎません」と説明。

一方で「それでも、こうしてブロードウェイのニュースが日本にも届くことには大きな意味があると感じています」とつづり「ブロードウェイで生まれた挑戦や創造が日本へ伝わり、そして日本の才能や文化が世界へと広がっていく。その往来を少しでも豊かなものにできるよう、これからも微力ながら両者をつなぐ架け橋の役割を果たしていきたいと思います」と意気込んだ。

さらに「本作に関わられたすべての皆様に、心からの敬意と感謝を。そして、この一年、それぞれの場所でミュージカルという総合芸術に情熱を注ぎ続けたすべての挑戦者に拍手を贈らせていただきます」と感謝を伝え「みんなのことが大好きです」と呼びかけた。