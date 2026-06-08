【モーリスレベロトーナメント】U-19日本代表 1-0 U-19カナダ代表（日本時間6月6日／パルク・デ・スポール）

【映像】痛恨失点が取消！リプレイで判明した疑惑の瞬間

U-19日本代表がピンチを脱した“まさかの判定”が話題となっている。カナダに完全に崩されてゴールネットを揺らされたものの、直前のプレーでボールがゴールラインを割っていたとしてノーゴールの判定に。しかし、リプレイではライン上に残っているようにも見え、解説を務めた鄭大世氏も「いや、出てないですね」と表現して判定の微妙さに言及した。

注目のシーンは、0-0で迎えた12分過ぎに起きた。カナダが日本陣内の中央から右サイドへと鮮やかに展開。パスを受けたカナダの選手がペナルティーエリア右の深い位置まで侵入し、日本のディフェンスを鋭い切り返しでかわして中央へマイナスのクロスを供給する。これをゴール前でフリーになっていた選手に押し込まれ、日本は先制を許したかに思われた。

カナダの選手たちが歓喜に沸く中、主審のホイッスルが鳴る。実況の寺川俊平氏が「オフサイドですかね？」と状況を確認する中、副審が指し示したのはゴールキック。どうやら、クロスが上がる直前にボールがゴールラインを割っていたという判定だった。寺川氏は「ただまあ完全に崩された形ではありましたね」と、日本の守備陣が破られた場面を振り返った。

しかし、その後にスローモーションのリプレイ映像が流されると、中継席の空気が一変する。ボールはゴールラインのわずか手前、あるいはライン上にギリギリ残っているようにも見えた。

判定は覆らずに日本のゴールキックで再開

リプレイを確認した鄭大世氏は「まずオフサイドはないです」とした上で、ライン際での折り返しの瞬間を見ると「いや、出てないですね（笑）」とコメント。さらに、2022年のカタールワールドカップでの“三笘の1ミリ”を彷彿とさせるシーンにかけて「三笘の30センチくらい（笑）」と、ボールがラインに残っている様子を独特な表現で指摘した。これには寺川氏も「30センチはちょっと残りすぎですけどね」と思わずツッコミを入れたが、鄭大世氏が「10センチはかぶってましたね」と言い直すと、寺川氏も「10センチくらいはかぶってそうな感じはありますね」と同調し、ボールがラインを割っていなかった可能性に触れた。

今大会はVAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）が導入されていないため、判定は覆らずに日本のゴールキックで再開。命拾いした日本は、その後に奪った1点を守り切り、1-0でカナダを破って勝利を収めている。

この救われたとも言える微妙な判定に対し、視聴者やSNS上のファンからも多くの反響が寄せられた。「助かったｗ」「出てないｗ」「VARないからね」「出てなかったんか」「あれ？出てなくね？」「カナダの10センチ」「これは出てない」など、判定に驚きつつも複雑な心境を吐露するコメントが目立った。（ABEMA／モーリスレベロトーナメント）