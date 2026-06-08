俳優・仲野太賀主演のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」の第２２話が７日に放送され、世帯平均視聴率が１０・８％となったことが８日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

初回は１３・５％でスタート。第２話は１２・２％、第３話は１２・９％。第４話は１３・１％。第５話は１２・５％。２月８日は衆院選の開票速報で放送休止し、２週ぶりの放送となった第６話は１１・８％。第７話１０・９％、第８話１２・１％。第９話１０・４％。第１０話１２・１％。第１１話１１・６％。第１２話１１・４％。第１３話１１・８％。第１４話は１２・２％。第１５話は１１・６％。第１６話は１１・９％。第１７話は１０・４％。第１８話は１０・７％。第１９話。第２０話１１・６％。第２１話１０・８％と推移。今回も横ばいで、個人視聴率は６・４％だった。

仲野が豊臣秀長（豊臣秀吉の弟）役で主演を務め、天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く夢と希望の下克上サクセスストーリー。

第２２話は「播磨大誤算」。一度は播磨を手中に収めたかに見えた秀吉（池松壮亮）だったが、半兵衛（菅田将暉）の悪い予感が的中。服属したはずの国衆たちが反旗を翻し、呼応して毛利・宇喜多も挙兵する。しかも折悪く半兵衛の体調が悪化し、秀吉は味方を見捨てて撤退することに。自責の念にさいなまれる秀吉は、ある夜、足を踏み外して頭を打ち、なんと記憶をなくしてしまった！ 小一郎（仲野太賀）は、秀吉の記憶を取り戻そうと手を尽くすが…と展開した。

放送後には次回の第２３話「さらば半兵衛」の予告映像が公開され、ぐったりと横たわる竹中半兵衛（菅田将暉）の姿も。ネット上では「さらば…とは言いたくない」「嫌だ嫌だ」「タイトル見てびっくり」「さよならなんて嫌だよ〜半兵衛様」「もう、号泣」と早くもロスの声が上がった。