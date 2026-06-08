【モーリスレベロトーナメント】U-19日本代表 1ー0 U-19カナダ代表（日本時間6月6日／パルク・デ・スポール）

【実際の映像】小競り合い→主審慌てて仲裁の一部始終

U-19日本代表のFW浅田大翔が試合終盤、カナダ代表選手と小競り合いに発展。主審が仲裁に入るなどヒートアップしたが、全く動じることなく対応したタフなメンタルに、ファンが反応した。

日本は6月6日、モーリスレベロトーナメントの第3戦でU-19カナダ代表と対戦。89分にMF山下翔大のゴールで先制し、1点リードで逃げ切りを図る緊迫した展開の中で、問題のシーンは89分すぎに訪れた。

日本の自陣右サイドのコーナー付近でカナダのDFセルゲイ・コズロフスキーから浅田がボールを奪うと、浅田の後ろからチャージをかけたコズロフスキーと競り合いが発生。浅田はボールを守り切り、日本ボールのスローインとなったが、この際、コズロフスキーが浅田の背後から手を伸ばしており、それに反応して浅田が胸を突いたことでピッチ上が騒然となる。コズロフスキーが指を差して不満を露わにし、さらにDFアルシャンジュが浅田の元へ詰め寄って囲い込んだ。

アルシャンジュが浅田の肩に手を置いて感情的になるなど緊迫した状況となり、女性主審が慌てて間に入って仲裁する事態となった。しかし、今大会ここまで2ゴール1アシストを記録している横浜F・マリノス所属の18歳FWは、一切表情を変えることなく相手に向かっていく強いメンタリティを見せた。ゲームは日本ボールのスローインで再開した。

この一部始終を見たファンからは「相手逆ギレだろ」「気持ち入ってるなー」「浅田ナイス」などの反響が寄せられた。

試合はそのまま日本が1ー0でカナダを下し、大会初勝利を挙げた。実況の寺川俊平氏や解説の鄭大世氏も、その前のMF菅原悠太の体を張った守備など、チーム全体の勢いと粘り強い戦いぶりを称えていた。（ABEMA／モーリスレベロトーナメント）

