プロ麻雀リーグ・ＭリーグのＫＡＤＯＫＡＷＡサクラナイツは８日、一部報道で妻以外との女性問題を報じられた渋川難波選手との契約を解除したと公式サイトで発表した。同チームの発表全文は以下の通り。

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平素よりＫＡＤＯＫＡＷＡサクラナイツを温かくご声援いただき、誠にありがとうございます。

先般お伝えいたしました、渋川難波選手に関する一部報道につきまして、慎重に協議を重ねてまいりました。

その結果、報道された内容および事態の影響を鑑み、契約継続が困難であると判断し、

本日付で渋川選手との選手契約を解除いたしましたことを、ここにご報告申し上げます。

渋川選手は加入以来、その卓越した実力と明るい発信力でチームを支え、多くの貢献をしてくれました。

それだけに、このような形でチームを離れる結果となったことは非常に残念であり、応援してくださるファンの皆様、スポンサーの皆様、ならびにＭリーグ関係者の皆様の期待に背いてしまったことを、 深くお詫び申し上げます。

渋川選手はチームを離れることとなりますが、今回の過ちと真正面から向き合い、時間をかけて信頼を回復していく道を歩んでほしいと願っております。

弊チームといたしましては、今回の事態を真摯に受け止め、今後、選手・スタッフ一同、皆様からの信頼回復に全力で努めてまいります。

ＫＡＤＯＫＡＷＡサクラナイツ監督 森井巧