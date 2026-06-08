手作りのカレーを手にする内田理事長＝４日、本とジブン研休室

平塚市内で空き家を活用して不登校の小中高生とその保護者に居場所を提供しているＮＰＯ法人「本とジブン研休室」が、新たに手作りカレーを利用者に用意する取り組みを始めた。居場所を開く毎週木曜に用意し、１食５０円。同法人は、気軽に居場所へと足を運ぶきっかけになることを期待している。

同市城所の居場所は予約不要で出入り自由。畳の和室としゃれたカフェのような空間があり、絵本や小説など多数の本を備えている。

カレー作りは、不登校の子どもが人と一緒に食事をする機会を得づらい現状を考慮し、４月に始めた。これまで居場所を訪れても午前だけで帰ってしまう子どももおり、食事があることで長く滞在できるようにという思いもあった。

寄付を受けた食材を中心に使用し、内田早苗理事長（５１）らスタッフが毎週カレーを手作りしている。

「学校を休んでいる時の居場所が一つ増えたらいい」と内田理事長。「保護者にとっても『カレーがあるから行こう』というように目的がある方が子どもに声をかけやすい。のんびり過ごしてご飯を食べて、またのんびり過ごす。それくらいでいいのかな」と考えている。

居場所は毎週木曜の午前９時〜午後４時に無料で利用でき、小学生は保護者の同伴が必要。カレーは昼以降に提供する。カレーに使用する食材（豚肉、タマネギ、カレールー、米）の寄付は、通販サイトアマゾンの「ほしい物リスト」で受け付けている。問い合わせは、同法人のホームページで。