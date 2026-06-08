今夏をもってグラビアを卒業すると発表したIカップのグラビアアイドル天木じゅん（30）が8日、Xを更新。最後のグラビア撮影会を終えた思いをつづった。

天木は「本日はグラビア卒業撮影会 きてくれた方ありがとうございました」と感謝。「始まりから終わりまで暖かい愛に溢れた1日でした。最後の撮影の部が終わった時の拍手は大きくて鳴り止まない、人生で1番の拍手をいただきました」と感激を振り返り、「きっと一生忘れません」とつづった。

続けて「みんなに言ってもらえた『お疲れ様』『ありがとう』『行ってらっしゃい』『またね』はこれからのステージで励みにしていきます」と意気込みを記し、「残すところ月末の週プレ撮り下ろしのみです。ラストラン駆け抜けます」とつづった。

天木は149センチ、バスト95センチの抜群のスタイルで人気となり、数々の雑誌グラビアやドラマ、バラエティー、映画などで幅広く活躍している。3月30日の投稿で「天木じゅん、夏頃グラビアを卒業します」と発表。6日の投稿では今回の撮影会について「明日が、ファンの皆様の前で水着になれる事が最後です。寂しい気持ちもありますが、悔いの残らないように全力で楽しみに行きます」とつづっていた。