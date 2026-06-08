【一番くじ】懐かしの「桜蘭高校ホスト部」登場に平成女児沸く -「え、え、ハルヒかわい」「世界一手に入れたいものができた」と7.4万いいね
一番くじに今秋、上流階級の子息たちが女生徒をもてなす「私立桜蘭高校ホスト部」が登場。このほどA賞のビジュアルが公開され、SNSで話題となっています。
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一番くじ 桜蘭高校ホスト部
〜20th Anniversary〜
発売決定
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TVアニメ20周年を記念した
ハルヒと環のフィギュアが登場✨
🖊10月24日(土)より順次順次発売予定
.
続報をお楽しみに…
(@ichibanKUJIより引用)
「一番くじ 桜蘭高校ホスト部」Ａ賞
かつて平成女児をキュンキュンさせていた「桜蘭高校ホスト部」が、20年の時を経て一番くじで復活。このほど公開されたA賞の「桜蘭高校ホスト部 20th Anniversary フィギュア」では、イケ男揃いのホスト部から、一般庶民の優等生「藤岡ハルヒ」(約14cm)と、ホスト部創設者である日仏ハーフの部長「須王環」(約16cm)が登場します。
1回750円。発売日は10月24日とまだまだ先なのですが、SNSでは「桜蘭高校ホスト部キター!!!!! 嬉しい」「え、え、ハルヒかわい。2人とも美男美女すぎる」「世界一手に入れたいものができた」「最高最高最高!!!」「う、嬉しい〜〜!!めちゃくちゃ楽しみです」と話題に。懐かしの推しメンの登場に歓喜の声が多数寄せられ、執筆時点までに7.4万ものいいねを獲得しています。
あの頃のドキドキを思い出させてくれるホスト部の一番くじ。続報が楽しみですね。
(C)葉鳥ビスコ/白泉社・VAP・NTV・BONES
𝓝𝓔𝓦𝓢💌✧◦°˚°◦𖹭◦°˚°◦✧一番くじ 桜蘭高校ホスト部〜20th Anniversary〜発売決定✧◦°˚°◦𖹭◦°˚°◦✧ 🌹https://t.co/83C1poydmg🌹TVアニメ20周年を記念したハルヒと環のフィギュアが登場✨🖊10月24日(土)より順次順次発売予定続報をお楽しみに…#桜蘭高校ホスト部#一番くじ https://t.co/4Mth1coRok pic.twitter.com/qO9CQbLBZy- 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) June 3, 2026
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〜20th Anniversary〜
発売決定
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TVアニメ20周年を記念した
ハルヒと環のフィギュアが登場✨
🖊10月24日(土)より順次順次発売予定
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(@ichibanKUJIより引用)
「一番くじ 桜蘭高校ホスト部」Ａ賞
かつて平成女児をキュンキュンさせていた「桜蘭高校ホスト部」が、20年の時を経て一番くじで復活。このほど公開されたA賞の「桜蘭高校ホスト部 20th Anniversary フィギュア」では、イケ男揃いのホスト部から、一般庶民の優等生「藤岡ハルヒ」(約14cm)と、ホスト部創設者である日仏ハーフの部長「須王環」(約16cm)が登場します。
1回750円。発売日は10月24日とまだまだ先なのですが、SNSでは「桜蘭高校ホスト部キター!!!!! 嬉しい」「え、え、ハルヒかわい。2人とも美男美女すぎる」「世界一手に入れたいものができた」「最高最高最高!!!」「う、嬉しい〜〜!!めちゃくちゃ楽しみです」と話題に。懐かしの推しメンの登場に歓喜の声が多数寄せられ、執筆時点までに7.4万ものいいねを獲得しています。
あの頃のドキドキを思い出させてくれるホスト部の一番くじ。続報が楽しみですね。
(C)葉鳥ビスコ/白泉社・VAP・NTV・BONES
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