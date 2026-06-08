父ヒョンビン譲り？　ソン・イェジンが公開した息子の近況、頼もしい成長ぶりが話題

女優ソン・イェジンが、息子と過ごす幸せな日常を共有した。

ソン・イェジンは6月7日、自身のSNSに「思い出をひとさじ」という文章とともに、写真と動画を投稿した。

【写真】ソン・イェジンの息子、急成長の近況

公開された写真でソン・イェジンは、美しい夕焼けに染まる海辺を背景に、息子とともにゆったりとした時間を満喫している。

リラックスした服装のソン・イェジンは、息子のそばにしゃがみ込み、わが子を見つめながら明るい笑顔を浮かべ、見る人の心まで温かくした。

特に目を引いたのは、2022年生まれの息子ウジンくんが大きく成長した姿だ。

スタンプで顔は隠されていたものの、見違えるほど成長し、すでに幼児らしい頼もしい体つきがうかがえ、驚きを誘った。夕焼けの海と調和した母子の絵のようなツーショットは、穏やかで仲睦まじい雰囲気を漂わせている。

（写真＝ソン・イェジンInstagram）

ソン・イェジンは2022年3月に俳優ヒョンビンと結婚式を挙げ、同年11月に息子ウジンくんを出産した。

◇ソン・イェジン プロフィール

1982年1月11日生まれ。化粧品のCMモデルとして1999年にデビュー。2001年のドラマ『おいしいプロポーズ』の主演に抜擢され、以降はドラマ『夏の香り』、映画『ラブストーリー』など数多くの作品に出演。日本では、映画『私の頭の中の消しゴム』で知名度を上げた。2020年、ヒョンビンと共演したドラマ『愛の不時着』で好演。2021年1月にヒョンビンとの交際を認め、2022年3月に結婚式を挙げた。同年11月に男児を出産した。