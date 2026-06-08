「日プ新世界」から誕生“KO1KEYZ”KEITO（小野慶人）会社員辞め未経験で参加「自分が劣っているというもどかしさがあった」オーディション当時の心境・感謝語る
【モデルプレス＝2026/06/08】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」から誕生したグローバルボーイズグループ「KO1KEYZ」（コイキーズ）が6月8日、日本テレビ系情報番組「DayDay.」（1部：月〜木あさ9時〜11時10分／金あさ9時〜10時25分）に生出演。グループ結成後初めて地上波番組に登場し、メンバーがオーディション参加時の心境を明かす場面があった。
【写真】「日プ新世界」デビューが決まったイケメン12人
6月6日に東京体育館にて開催されたファイナルで、K.DAIKI（加藤大樹）、YOSHIKI（矢田佳暉）、SIYOUNG（パク・シヨン）、SHINHAENG（オ・シンヘン）、YUKI（後藤結）、ISSA（柳谷伊冴）、KEITO（小野慶人）、YURA（安部結蘭）、RYOGA（飯塚亮賀）、RYUJI（杉山竜司）、KOSUKE（照井康祐）の12人がKO1KEYZのデビューメンバーに決定。今回が初の地上波番組出演となり、オーディションのテーマソング「新世界（SHINSEKAI）」をパフォーマンスした。
会社員を辞めてダンス・歌ともに未経験ながらアイドルという夢に挑戦したKEITO。ファイナルでは大幅にランクアップし、デビューを掴んだが、コメントを求められると「僕は半年前まで会社員として生活していて、今回未経験で挑戦させていただく中で、本当にいろんなもどかしさとか、自分が劣っているというもどかしさがあった」とオーディション当時を回顧。そして「周りの練習生に支えられてこれたので感謝の気持ちしかないです」と思いを伝えていた。
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ系
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◆KEITO（小野慶人）、未経験からデビュー掴んだ心境
6月6日に東京体育館にて開催されたファイナルで、K.DAIKI（加藤大樹）、YOSHIKI（矢田佳暉）、SIYOUNG（パク・シヨン）、SHINHAENG（オ・シンヘン）、YUKI（後藤結）、ISSA（柳谷伊冴）、KEITO（小野慶人）、YURA（安部結蘭）、RYOGA（飯塚亮賀）、RYUJI（杉山竜司）、KOSUKE（照井康祐）の12人がKO1KEYZのデビューメンバーに決定。今回が初の地上波番組出演となり、オーディションのテーマソング「新世界（SHINSEKAI）」をパフォーマンスした。
会社員を辞めてダンス・歌ともに未経験ながらアイドルという夢に挑戦したKEITO。ファイナルでは大幅にランクアップし、デビューを掴んだが、コメントを求められると「僕は半年前まで会社員として生活していて、今回未経験で挑戦させていただく中で、本当にいろんなもどかしさとか、自分が劣っているというもどかしさがあった」とオーディション当時を回顧。そして「周りの練習生に支えられてこれたので感謝の気持ちしかないです」と思いを伝えていた。
◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ系
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