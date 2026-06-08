モンドセレクション最高金賞受賞のフレッシュハーブティー、店舗や専用自販機で展開【エスビー食品】

エスビー食品が手がける「フレッシュハーブティー レモングラス&ミント」が、このほど「モンドセレクション2026」で、最高位の優秀品質最高金賞を受賞した。

「レモングラス」と「スペアミント」の香りを活かしたオリジナルブレンドのフレッシュハーブティーで、通販を中心に展開している製品だ。内容量は350mlで、希望小売価格は税別180円。

同社のフレッシュハーブ事業の中で契約農家が栽培したハーブのうち、形が不揃いなどの理由で未活用だったものに着目。アップサイクルして「フレッシュハーブティー」として製品化した。「温度」「混ぜ方」「蒸らし方」にこだわり、渋み･苦味などの「雑味」を抑えて、フレッシュハーブ本来の香りや爽快感を感じられるよう仕上げている。

モンドセレクションでは、生のハーブならではの香りや味わい、パッケージデザイン、品質管理、原材料の安全性など、多角的な観点から総合的に評価された。国内外の品評会でも評価されており、アワードの受賞は4つ目となる。

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〈期間限定、店舗や自動販売機で展開〉

今回の受賞に伴い、製品の体験機会を提供するプロモーションを順次開始した。

6月1日から、そごう･西武が展開する百貨店初のメディア型OMOストア「CHOOSEBASE SHIBUYA」で、展示と販売を開始した。9月30日までの期間限定で展開する。

また7月上旬からは、東急東横線「横浜駅」の駅構内･正面改札横に、「フレッシュハーブティー」専用の自動販売機を設置する。フレッシュハーブをイメージしたオリジナルデザインの自販機を用意した。こちらも期間限定で、半年間ほどの設置を予定している。

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〈クーポンなどがもらえるキャンペーン企画も実施〉

エスビー食品の公式通販では、6月4日からプレゼントキャンペーンを開始した。「フレッシュハーブティー レモングラス&ミント」(1本･6本･24本のいずれか)を購入した人に、次回の買い物で使える800円OFFクーポンをプレゼントする。なお、クーポンは「フレッシュハーブティー×24本」の購入時のみ使用可能。

さらにWチャンスとして、「フレッシュハーブティーと一緒に楽しめるおすすめ商品(約1,000円相当)」がもらえる特典も用意した。抽選で20人に賞品をプレゼントする。応募期間は7月3日まで。

【実施概要】

キャンペーン名:「アワード4冠達成記念!プレゼントキャンペーン」

応募期間: 2026年6月4日(木)〜7月3日(金)

応募方法: 応募期間中に「フレッシュハーブティー レモングラス&ミント」1本･6本･24本入りのいずれかを購入

対象店舗: エスビー食品公式通販「お届けサイト」 / エスビー食品公式楽天市場店 / エスビー食品公式Yahoo!店

賞品:「フレッシュハーブティーと一緒に楽しめるおすすめ商品(約1,000円相当)」抽選で20人

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