Nidy-2D-氏のオリジナル作品「冥途武装」よりフィギュア「Blade -strawberry on the shortcake-Ver.」が10月発売イラスト同人誌「PixelPhilia 23」で描かれた姿を立体化
【冥途武装：Blade -strawberry on the shortcake-Ver.】 10月 発売予定 価格：36,800円
フィギュア本体
高周波ブレード
交換用上半身胸パーツ
交換用顔パーツ
交換用腰リボンパーツ
クリームシール
＜購入特典＞
ポストカード
(C)Nidy-2D-
PINK CHARMは、フィギュア「冥途武装：Blade -strawberry on the shortcake-Ver.」を10月に発売する。価格は36,800円。
本製品は、イラストレーターのNidy-2D-氏がデザインするオリジナル武装メイドシリーズ「冥途武装」より、2人目のメイド「Blade」を1/6スケールでフィギュア化したもの。
イラスト同人誌「PixelPhilia 23」に掲載された「Blade -strawberry on the shortcake-Ver.」として、軽やかなポーズでショートケーキを持った姿を立体化。
膨よかな胸とお尻はもちろんのことBladeの名前の由来のサイバー日本刀と右手のスローイングナイフなどのメカニカルなパーツも楽しめるのが冥途武装の魅力のひとつとなっている。
慣れない給仕にBladeがクリームをこぼしてしまったシーンも再現できる「よわり顔・両腕付胸・クリームシール」が付属する豪華内容となっており、軟質素材のクリームシールは好みの場所に貼り付けることが出来る仕様となっている。
また、可愛いお尻が刀の鞘で隠れないように「交換用腰リボンパーツ」も付属するため、心ゆくまで至上の曲線美を堪能することができる。
「冥途武装：Blade -strawberry on the shortcake-Ver.」仕様：塗装済み完成品 スケール：1/6スケール サイズ：全高 約280mm 素材：PVC、ABS セット内容
フィギュア本体
高周波ブレード
交換用上半身胸パーツ
交換用顔パーツ
交換用腰リボンパーツ
クリームシール
＜購入特典＞
ポストカード
(C)Nidy-2D-
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。