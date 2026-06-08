【冥途武装：Blade -strawberry on the shortcake-Ver.】 10月 発売予定 価格：36,800円

PINK CHARMは、フィギュア「冥途武装：Blade -strawberry on the shortcake-Ver.」を10月に発売する。価格は36,800円。

本製品は、イラストレーターのNidy-2D-氏がデザインするオリジナル武装メイドシリーズ「冥途武装」より、2人目のメイド「Blade」を1/6スケールでフィギュア化したもの。

イラスト同人誌「PixelPhilia 23」に掲載された「Blade -strawberry on the shortcake-Ver.」として、軽やかなポーズでショートケーキを持った姿を立体化。

膨よかな胸とお尻はもちろんのことBladeの名前の由来のサイバー日本刀と右手のスローイングナイフなどのメカニカルなパーツも楽しめるのが冥途武装の魅力のひとつとなっている。

慣れない給仕にBladeがクリームをこぼしてしまったシーンも再現できる「よわり顔・両腕付胸・クリームシール」が付属する豪華内容となっており、軟質素材のクリームシールは好みの場所に貼り付けることが出来る仕様となっている。

また、可愛いお尻が刀の鞘で隠れないように「交換用腰リボンパーツ」も付属するため、心ゆくまで至上の曲線美を堪能することができる。

「冥途武装：Blade -strawberry on the shortcake-Ver.」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/6スケール サイズ：全高 約280mm 素材：PVC、ABS セット内容フィギュア本体高周波ブレード交換用上半身胸パーツ交換用顔パーツ交換用腰リボンパーツクリームシール＜購入特典＞ポストカード

(C)Nidy-2D-

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。