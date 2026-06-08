今日8日の午後は次第に全国的な雨となり、激しい雨の降る所もあるでしょう。また、北日本を中心に風が強まり、北海道は明日9日にかけて大雨のおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分ご注意ください。

雨雲レーダーの様子 日本海と東シナ海の雨雲の動きに注目

今日8日は、沖縄と奄美では梅雨前線の影響で雨の降ったりやんだりする所が多く、夜は局地的にカミナリを伴って激しく降るでしょう。





九州から近畿、北陸では、日本海に延びる雨雲が南下するため、次第に雨の範囲が広がる見込みです。一方、東シナ海から九州付近には別の雨雲が徐々に広がり始めており、日本海の雨雲と一体化するように、夜にかけて四国から近畿、東海、関東へと雨雲の帯がかかるでしょう。東北と北海道は、上空に寒気を伴う低気圧や湿った空気の影響で、断続的に雨が降る見込みです。低気圧が次第に発達するため、雨や風が強まるでしょう。

北海道は大雨のおそれ 土砂災害などに十分注意

北海道では、今日8日の夕方以降は雷雨や激しい雨の降る所があり、太平洋側を中心に大雨となるおそれがあります。



明日9日の正午までに、多い所では100ミリを超える雨が降り、場所によっては6月一か月分以上の雨量になる所もありそうです。大雨による低い土地の浸水や土砂災害、河川の増水に十分注意してください。

土砂災害の前触れは

大雨によって土砂災害が発生する時には、前触れとなる現象があります。いざという時のために、ぜひ覚えておいてください。



1つめは、がけや地面にひび割れができることです。

2つめは、木が裂ける音や石がぶつかり合う音が聞こえたり、土のにおいがしたりすることです。

3つめは、井戸や川の水、湧き水が濁ることです。湧き水が止まる場合も、前触れの一つです。

4つめは、がけや斜面から水が湧き出たりすることです。



そのほか、小石がバラバラと落ちてくる、地鳴りや山鳴りがする、雨が降り続いているのに川の水位が下がる、樹木が傾く、などがあります。このような時は、土砂災害の危険が高まっています。すぐに周りの人に声をかけて、安全な所へ避難してください。