“令和最強のコンプラ女”天羽希純、バスタオル姿で「お風呂なう」 圧巻ショットに反響「ドキドキがやばい」
“令和最強のコンプラ女”としてSNSで話題を集めるタレントの天羽希純が、8日までに自身のインスタグラムを更新。衝撃の“入浴ショット”を公開した。
【写真あり】圧巻！天羽希純、バスタオル姿で「お風呂なう」
バスタオル姿の天羽は「お風呂なう(撮影中)」と写真を添えて投稿。豊満なバストを岩場に乗せたショットに、ファンからは「重力がわかる」「いい眺めです」「ドキドキがやばい」などといった感想が相次いで寄せられている。
天羽はアイドルグループ『#2i2』のメンバーとして活動し、全国7都市を巡るラストツアーを経て2025年12月6日にSHIBUYA O-EASTでのラストライブをもって解散。現在はバラエティやグラビアを主軸に、マルチタレントとして活動している。1月発売の3rd写真集『BONUS』は1週間で重版が決定。2月からはラジオアプリGERAで番組『天羽希純の爛漫JUNKIE』もスタートし、発信の場を広げている。
【写真あり】圧巻！天羽希純、バスタオル姿で「お風呂なう」
バスタオル姿の天羽は「お風呂なう(撮影中)」と写真を添えて投稿。豊満なバストを岩場に乗せたショットに、ファンからは「重力がわかる」「いい眺めです」「ドキドキがやばい」などといった感想が相次いで寄せられている。
天羽はアイドルグループ『#2i2』のメンバーとして活動し、全国7都市を巡るラストツアーを経て2025年12月6日にSHIBUYA O-EASTでのラストライブをもって解散。現在はバラエティやグラビアを主軸に、マルチタレントとして活動している。1月発売の3rd写真集『BONUS』は1週間で重版が決定。2月からはラジオアプリGERAで番組『天羽希純の爛漫JUNKIE』もスタートし、発信の場を広げている。