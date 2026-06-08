華麗なるセレブママ3人の豪華自宅を公開 総額5000万円エルメス、4100万円へそくりなどの“ケタ違い生活”
稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾によるABEMA『ななにー 地下ABEMA』の#121が7日に放送され、「華麗なるセレブママの世界！ご自宅大公開＆旦那も登場しちゃうぞスペシャル！」と題し、規格外の財力を持つ3人のセレブママの豪華な暮らしに迫った。
【写真】安田衣里さんの東京・田園調布にある6LDKの大豪邸
番組前半には、夫と不動産運営やM＆A事業を手掛ける安田衣里さんが登場。東京・田園調布に構える6LDKの大豪邸を公開した。自宅はドラマのロケ地として貸し出すハウススタジオとしても活用されており、年間2000万〜3000万円の収入を得ているという。さらに、埼玉県ではプール付きの10LLDDKKの自宅兼ハウススタジオを建設中であることも明かした。
また、戦国武将の家系にルーツを持つという安田さんは、「誘拐は2回経験している」「父が脅迫され4ヶ月間アメリカに滞在したことがある」と衝撃の過去を告白。スタジオを騒然とさせた。一方で、夫との出会いは売れない舞台俳優時代だったことも語り、そのギャップに出演者たちは驚いていた。
続いて、26歳年上のIT企業役員の夫を持つ菊池瑠々さんの自宅へ。家賃170万円、約450平方メートルの豪邸には200万円の酸素カプセルや200万円の人工芝テラスが設置されていた。
物欲はないと話す菊池さんだが、タンス預金120万円と預金を合わせた約4100万円の“へそくり”を公開。使い道は趣味のポーカーのエントリー費だと明かし、ゲストの塩満恵子さんから「税務署大丈夫ですか!?」とツッコミを受ける場面もあった。また、実家の中華料理店が借金を抱えていたため、学生時代は芸能活動で家計を支えていたという苦労人の一面も語られた。
さらに、公認会計士の夫を持つ塩満さんは、総額8000万円の高級時計コレクションと総額5000万円に及ぶエルメスのバッグコレクションを披露。幼少期はボディガード付きで生活していたという生粋のセレブながら、現在は渋谷で美容クリニックを経営し、自身の年商は10億円超。夫婦合わせると年商20億円を超えると明かされると、EXIT・りんたろー。は「スペシャルパワーカップルですね…」と驚きの声を上げていた。
【写真】安田衣里さんの東京・田園調布にある6LDKの大豪邸
番組前半には、夫と不動産運営やM＆A事業を手掛ける安田衣里さんが登場。東京・田園調布に構える6LDKの大豪邸を公開した。自宅はドラマのロケ地として貸し出すハウススタジオとしても活用されており、年間2000万〜3000万円の収入を得ているという。さらに、埼玉県ではプール付きの10LLDDKKの自宅兼ハウススタジオを建設中であることも明かした。
続いて、26歳年上のIT企業役員の夫を持つ菊池瑠々さんの自宅へ。家賃170万円、約450平方メートルの豪邸には200万円の酸素カプセルや200万円の人工芝テラスが設置されていた。
物欲はないと話す菊池さんだが、タンス預金120万円と預金を合わせた約4100万円の“へそくり”を公開。使い道は趣味のポーカーのエントリー費だと明かし、ゲストの塩満恵子さんから「税務署大丈夫ですか!?」とツッコミを受ける場面もあった。また、実家の中華料理店が借金を抱えていたため、学生時代は芸能活動で家計を支えていたという苦労人の一面も語られた。
さらに、公認会計士の夫を持つ塩満さんは、総額8000万円の高級時計コレクションと総額5000万円に及ぶエルメスのバッグコレクションを披露。幼少期はボディガード付きで生活していたという生粋のセレブながら、現在は渋谷で美容クリニックを経営し、自身の年商は10億円超。夫婦合わせると年商20億円を超えると明かされると、EXIT・りんたろー。は「スペシャルパワーカップルですね…」と驚きの声を上げていた。