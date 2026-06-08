MEGUMI、占い師から「名前がいい」診断 ローマ字の“いきさつ”明かす
俳優・タレント・実業家として活躍するMEGUMI（44）が、7日放送のフジテレビ系バラエティー『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜 深1：00〜深1：30）に出演。「MEGUMI」と名前がついたいきさつを明かした。
MEGUMI、39歳で気づいた「やめたら“若見え”」したもの
占い師・星ひとみ氏が占い、「MEGUMIって名前がめちゃくちゃ良くて。トップに必ず立つ。戦いに勝つ。金をつかむ」と診断。MEGUMIは「しゃーやったー！」と喜んだ。
スタッフから「どうやって芸名をつけたんですか？」と聞かれると、「前の事務所の社長が。何の相談もなく、これになってた」「勝手に決められました。ローマ字も」と説明。「雑誌に出たらこれになってた。hitomiさんが爆売れしていらっしゃって、それをパクったって言ってました」と明かした。
その後、星氏から「負けず嫌いな頑張り屋さんの星。強く見えるけど、本当は臆病で自信がない。冷静に判断しなきゃ、大丈夫落ち着け。周りに惑わされないようにがんばろうと生きてる」と診断されると、MEGUMIは大きくうなずきながら「そうです！」と共感していた。
MEGUMI、39歳で気づいた「やめたら“若見え”」したもの
占い師・星ひとみ氏が占い、「MEGUMIって名前がめちゃくちゃ良くて。トップに必ず立つ。戦いに勝つ。金をつかむ」と診断。MEGUMIは「しゃーやったー！」と喜んだ。
その後、星氏から「負けず嫌いな頑張り屋さんの星。強く見えるけど、本当は臆病で自信がない。冷静に判断しなきゃ、大丈夫落ち着け。周りに惑わされないようにがんばろうと生きてる」と診断されると、MEGUMIは大きくうなずきながら「そうです！」と共感していた。