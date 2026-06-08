去年の自民党総裁選などで高市総理の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を作成したとされる問題をめぐり、木原官房長官は8日、「政府としてコメントは控える」と述べました。

先の衆院選や去年の自民党総裁選で、高市総理の陣営が他の候補者を誹謗中傷する動画を作成していたとされる問題では、週刊文春が、高市総理の公設秘書と動画を作成した男性のやり取りとされる音声を有料会員向けに公開しています。

また、共同通信も“総裁選で高市総理を当選させる目的で動画を作成・投稿した”との男性の証言を報じました。

一方、高市総理はこれまで国会で「私も秘書も面識はない」と答弁していて、野党は秘書や動画作成者の国会への参考人招致を求めています。

木原稔 官房長官

「（Q．首相は参考人招致に応じる考えはあるのでしょうか？また国民への説明責任のあり方をどのように考えているのか伺います）政府としてのコメントは差し控えます。国会の運営に係る、関わることですのでコメントはいたしません」

木原官房長官は8日午前の記者会見で、誹謗中傷動画の作成疑惑については、高市総理の衆議院議員としての活動に関することであるため「政府としてはコメントを控える」と述べました。