「埼玉の海に行こうよ」だとっ……!? 春日部つむぎ主演の架空アニメ『埼玉ギャルに任せなさい！』のOP映像が本気すぎる

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『埼玉の海に行こうよ / 春日部つむぎ（TVアニメ『埼玉ギャルに任せなさい！』オープニング映像）』というbabababaさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

「オタク君はあーしのことどう思ってる？ あーしはオタク君のこと…すっごいオタクだと思ってるよ！」

世界を埼玉県にすべく、春日部つむぎが動き出す！

TVアニメ『埼玉ギャルに任せなさい！』、2026年5月2日深夜0時放映開始！

埼玉の海に行こうよ / 春日部つむぎ（TVアニメ『埼玉ギャルに任せなさい！』オープニング映像）

「埼玉に海はない」という常識さえも吹き飛ばす、ハイクオリティなボカロ作品が投稿されています。ユーザー企画「架空アニソン投稿祭2026」の参加作品で、架空のTVアニメ『埼玉ギャルに任せなさい！』のオープニング映像として制作されています。

アニメの設定は、主人公・春日部つむぎが「世界を埼玉県にすべく動き出す」という勢いあふれる内容。その熱量が、映像と楽曲にそのまま詰め込まれています。

冒頭に映し出されるのは、架空の制作クレジット。背景にはビーチが広がっています。そこで歌い出すのが、タイトル通りの一言「埼玉の海に行こうよ」なのです。

映像はMMDによるアニメーションで構成されています。キャラクターの動きはもちろん、背景や番組タイトルロゴなど、あらゆる要素が本当に放送されていそうな完成度です。春日部つむぎの表情も魅力たっぷり。さらに字幕がギャル文字になっているのも、読みにくいことも含めてこの作品の魅力を高めています。

そして歌詞は、存在しないものを堂々と歌い切るユーモアが炸裂。「埼玉タワーに登ろうよ」「埼玉ランド、埼玉庭園、埼玉線 乗っていこうよ」と歌い上げたかと思えば、「東京を海にしようよ」「埼玉に全部あげようよ」と大きすぎるスケールへと到達します。

明るくポップな雰囲気のなかで、春日部つむぎから元気と笑顔をもらえる作品です。興味を持った方、埼玉の海に行きたい方はぜひ動画を視聴してみてください。

視聴者コメント

歌詞も好きすぎるw

クオリティすげえ

アニメ観たすぎる

最高

よく考えたら埼玉って海なくね？

文／高橋ホイコ