新卒・中途を問わず、トップティアの就活生から根強い人気を誇る外資系投資銀行（IBD）。内定を勝ち取るための決定打となるのは依然として「難関大学卒」という肩書きだ。しかし、多くの就活生が見落としがちなのは、同じ大学名であっても、その裏にある「出身高校や生育環境」が合否を大きく左右しているという事実。学歴活動家・じゅそうけん氏が、外銀・IBDに就職する人間の人生ルートを4つのパターンに分類し、それぞれの出身高校・出身大学の傾向を分析。地頭、面構え、再現性、実務経験といった人気業界が真に求める能力を解剖し、単なる学歴の看板に惑わされない、トップティアへと至るキャリアのリアルを提示する。みんかぶプレミアム連載「コスパと予後から考える学歴論」