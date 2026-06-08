単なる「東大・早慶」では届かない外銀・IBDの壁。開成・筑駒・灘の地頭、帰国子女の面構え…学歴の看板の奥にある「生育環境」の格差
新卒・中途を問わず、トップティアの就活生から根強い人気を誇る外資系投資銀行（IBD）。内定を勝ち取るための決定打となるのは依然として「難関大学卒」という肩書きだ。しかし、多くの就活生が見落としがちなのは、同じ大学名であっても、その裏にある「出身高校や生育環境」が合否を大きく左右しているという事実。学歴活動家・じゅそうけん氏が、外銀・IBDに就職する人間の人生ルートを4つのパターンに分類し、それぞれの出身高校・出身大学の傾向を分析。地頭、面構え、再現性、実務経験といった人気業界が真に求める能力を解剖し、単なる学歴の看板に惑わされない、トップティアへと至るキャリアのリアルを提示する。
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単なる難関卒では届かない、外銀・IBD内定者の「出身校」の共通点
外資系企業、外資系投資銀行（IBD）などはその待遇面や事業規模からトップティアの就活生から根強い人気を得ており、その人気は新卒・中途問わないものとなっている。各大学の就職先実績を見ていくと、当たり前だが難関大学から多く就職する者が多い。
ただ、学歴と一口に言っても、さまざまな背景を背負っての大学進学であり、それを経たからこそ人気企業に就職できているということは、私の記事を読んでいる方なら既にご認識の通りだろう。そこで今回は、外銀・IBDに就職する人のパターンをいくつかに分け、各パターンを辿りながら、出身高校・出身大学の傾向を考察していく。
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「就活ガチ勢」ではないのに受かる。名門進学校から東大・海外大へ進む層の実態
パターン1：経歴ピカピカ枠
いわゆる “ザ・学歴エリート”のパターンだ。一般にイメージされるのはこのパターンだろう。彼らは、開成・筑駒・灘など名だたる名門中高から東大に入学し、大学在学中はサークル・部活等で自由に過ごしてから入社してくる。とにかく地頭が良いので、求められる能力とのマッチ度合いも高く、入社後も一定のパフォーマンスを発揮することが多い。
近年増えている海外トップ大出身者もこの分類と考えて良いだろう。ここで重要なのは、彼らが「自由に過ごして」なお通る点だ。外資の入口である選考（ケース面接・数的処理・英語運用・質疑応答）において、地頭と高校までで身につけた頭の使い方が通用する層が一定数いる、ということだ。
出身高校の傾向は分かりやすい。開成・筑駒・灘といった全国最上位の進学校、あるいはそれに準ずる難関国私立・公立トップ校が中心になる。これらの学校は、英数国の抽象度が高い問題に早期から触れ、競争環境の中で自走するのが当たり前になっている。
外資系金融機関では結局のところ「短時間で構造化し、数字で語り、結論まで持っていく」作業の連続なので、この学習環境がそのまま相性になる。大学は東大、京大に加え、海外大も当てはまる。
海外大組のこの層は、単に英語ができるという話ではなく、そもそも入学までの過程において、課外活動やエッセイ、英語での試験などを通じて地頭+@の勝負をしているほか、大学時代も慣れない環境の中で生き抜いている。このパターンは、地頭で乗り切れるパターンもある一方で、他と比べて「就活ガチ勢」ではないため、よっぽど優秀でないと受からない点は注意だ。