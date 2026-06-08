小泉進次郎氏 （C）ORICON NewS inc.

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　小泉進次郎防衛大臣が7日、自身のXを更新し、滝ヶ原駐屯地で食べた「滝ヶ原カレー」の写真を投稿した。

【写真】マジで美味そう！小泉進次郎が絶賛したカレー

　定期的に食事の写真を投稿しているが、今回は「滝ヶ原駐屯地ご自慢の『滝ヶ原カレー』は本当に美味しかったです」と絶賛し、「横須賀出身の私としては、横須賀海軍カレーとコラボして欲しい…」と横須賀海軍カレーのコラボを期待している。

　小泉の食事SNSは過去に、白いワイシャツ姿で「よこすか海軍カレーラーメン」を食べた際、「白ワイシャツにカレーラーメンとは　なんたる度胸。進次郎大臣の覚悟を見た。」「食ってるのはコンビニおにぎりとカップ麺　割り箸は割るの失敗してる　でも『お盆』がある　この一点に隠しきれない貴族感が漂う　でも全然嫌な感じではない」などと話題になった。