小泉進次郎、絶賛した食べ物の写真投稿「本当に美味しかった」
小泉進次郎防衛大臣が7日、自身のXを更新し、滝ヶ原駐屯地で食べた「滝ヶ原カレー」の写真を投稿した。
【写真】マジで美味そう！小泉進次郎が絶賛したカレー
定期的に食事の写真を投稿しているが、今回は「滝ヶ原駐屯地ご自慢の『滝ヶ原カレー』は本当に美味しかったです」と絶賛し、「横須賀出身の私としては、横須賀海軍カレーとコラボして欲しい…」と横須賀海軍カレーのコラボを期待している。
小泉の食事SNSは過去に、白いワイシャツ姿で「よこすか海軍カレーラーメン」を食べた際、「白ワイシャツにカレーラーメンとは なんたる度胸。進次郎大臣の覚悟を見た。」「食ってるのはコンビニおにぎりとカップ麺 割り箸は割るの失敗してる でも『お盆』がある この一点に隠しきれない貴族感が漂う でも全然嫌な感じではない」などと話題になった。
【写真】マジで美味そう！小泉進次郎が絶賛したカレー
定期的に食事の写真を投稿しているが、今回は「滝ヶ原駐屯地ご自慢の『滝ヶ原カレー』は本当に美味しかったです」と絶賛し、「横須賀出身の私としては、横須賀海軍カレーとコラボして欲しい…」と横須賀海軍カレーのコラボを期待している。
小泉の食事SNSは過去に、白いワイシャツ姿で「よこすか海軍カレーラーメン」を食べた際、「白ワイシャツにカレーラーメンとは なんたる度胸。進次郎大臣の覚悟を見た。」「食ってるのはコンビニおにぎりとカップ麺 割り箸は割るの失敗してる でも『お盆』がある この一点に隠しきれない貴族感が漂う でも全然嫌な感じではない」などと話題になった。