2023年10月、新潟市民病院の外来で、治療を受けていた80代女性がストレッチャーから転落し、右大腿骨頚部を折る事故がありました。市民病院は和解金約490万円で女性患者と和解したと発表しました。

新潟市民病院によりますと、2023年10月、外来で治療を受けていた80代女性が乗っていたストレッチャーの柵のロックが外れ、ストレッチャーから転落。女性は右大腿骨頚部を折る重傷を負いました。



ストレッチャーの柵は2段階のロックがかかる仕組みになっていて、女性の治療にあたった職員は、2段目のロックがかかっていることまで確認していなかったということです。



1段目のロックは毛布が挟まってしまい、しっかりかかっていなかったとみられています。



病院側は女性と女性の家族に対して、説明と謝罪をした上で示談交渉を行い、4月3日に約490万円で和解したということです。



新潟市民病院は再発防止策として、柵が固定されているかの確認を徹底するほか、

職員の指導体制を強化していく方針です。