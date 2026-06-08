年商20億円超“セレブ夫婦”豪華私生活 総額5000万円のエルメスバッグ公開「スペシャルパワーカップルですね…」
稲垣吾郎、草あんぎ剛、香取慎吾によるABEMA『ななにー 地下ABEMA』の#121が7日に放送され、「華麗なるセレブママの世界！ご自宅大公開＆旦那も登場しちゃうぞスペシャル！」と題して、規格外の生活を送るセレブママたちに迫った。
【写真】総額5000万円エルメスのバッグコレクションを公開した塩満恵子さん
番組には、公認会計士の夫を持つ塩満恵子さんが出演。世界3大時計ブランドの1つであるオーデマ ピゲをはじめ、総額8000万円に及ぶ高級時計コレクションや、総額5000万円にも上るエルメスのバッグコレクションを公開した。
塩満さんは、父親が香港で貿易会社を経営していたという生粋のセレブ。幼少期にはボディガードが付く生活を送っていたことも明かし、出演者たちを驚かせた。
現在は東京・渋谷で美容クリニックを経営しており、自身の年商は10億円超。さらに夫の事業を合わせると年商20億円を超えるという。
その桁違いのビジネス規模に、EXIT・りんたろー。は「スペシャルパワーカップルですね…」と驚きの声を上げていた。
番組では、高級ブランド品に囲まれた華やかな暮らしだけでなく、セレブならではの価値観や夫婦の関係性にもスポットが当てられ、スタジオからは感嘆の声が相次いでいた。
【写真】総額5000万円エルメスのバッグコレクションを公開した塩満恵子さん
番組には、公認会計士の夫を持つ塩満恵子さんが出演。世界3大時計ブランドの1つであるオーデマ ピゲをはじめ、総額8000万円に及ぶ高級時計コレクションや、総額5000万円にも上るエルメスのバッグコレクションを公開した。
現在は東京・渋谷で美容クリニックを経営しており、自身の年商は10億円超。さらに夫の事業を合わせると年商20億円を超えるという。
その桁違いのビジネス規模に、EXIT・りんたろー。は「スペシャルパワーカップルですね…」と驚きの声を上げていた。
番組では、高級ブランド品に囲まれた華やかな暮らしだけでなく、セレブならではの価値観や夫婦の関係性にもスポットが当てられ、スタジオからは感嘆の声が相次いでいた。