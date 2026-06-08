【バレー女子NL】日本がカナダに辛勝 世界ランク1位イタリア2位ブラジルが直接対決 開幕4連勝は日本とブラジルのみ
◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第1週（6月3日〜7日)
女子ネーションズリーグ(NL)は現地7日に各地で5試合が開催。女子日本代表はカナダにセットカウント3−2(29−27、25−20、23−25、28−30、15−12)で勝利し、開幕4連勝を飾りました。
カナダでの第1週目を戦う日本は、和田由紀子選手と石川真佑選手がチーム最多23得点と躍動。2セット先取するも、カナダのVan Ryk選手を中心に得点を奪われ苦戦を強いられます。第4セットは5度のデュースを経て競り負け、ファイナルセットへ。ここではキャプテンの石川選手と次世代エース佐藤淑乃選手が躍動し勝利を勝ち取りました。
世界ランク2位のブラジルが同ランク1位のイタリアにフルセットの末3-2(25−15、25−22、22−25、24−26、15−12)で勝利し、日本と同じく開幕4連勝を飾っています。
予選ラウンドは全18チームが参加し、各チーム12試合を実施。ファイナルラウンド開催国である中国と上位7チームが決勝ラウンドに進出します。第2週目から日本は場所をフィリピンに移動しセルビア、チェコ、ドミニカ共和国、イタリアと戦います。
【6日予選ラウンド結果】
フランス 3−2 ウクライナ
ブラジル 3−2 イタリア
アメリカ 3−0 ドイツ
トルコ 3−1 ブルガリア
日本 3−2 カナダ
◆カナダ開催
第1戦 ○ 3−1 フランス
第2戦 ○ 3−1 ウクライナ
第3戦 ○ 3−0 ドイツ
第4戦 ○ 3−2 カナダ
◆フィリピン開催
第5戦 セルビア
第6戦 チェコ
第7戦 ドミニカ共和国
第8戦 イタリア
◆日本開催
第9戦 ブラジル
第10戦 タイ
第11戦 トルコ
第12戦 ポーランド