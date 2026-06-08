◇バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド第1週（6月3日〜7日)

女子ネーションズリーグ(NL)は現地7日に各地で5試合が開催。女子日本代表はカナダにセットカウント3−2(29−27、25−20、23−25、28−30、15−12)で勝利し、開幕4連勝を飾りました。

カナダでの第1週目を戦う日本は、和田由紀子選手と石川真佑選手がチーム最多23得点と躍動。2セット先取するも、カナダのVan Ryk選手を中心に得点を奪われ苦戦を強いられます。第4セットは5度のデュースを経て競り負け、ファイナルセットへ。ここではキャプテンの石川選手と次世代エース佐藤淑乃選手が躍動し勝利を勝ち取りました。

世界ランク2位のブラジルが同ランク1位のイタリアにフルセットの末3-2(25−15、25−22、22−25、24−26、15−12)で勝利し、日本と同じく開幕4連勝を飾っています。

予選ラウンドは全18チームが参加し、各チーム12試合を実施。ファイナルラウンド開催国である中国と上位7チームが決勝ラウンドに進出します。第2週目から日本は場所をフィリピンに移動しセルビア、チェコ、ドミニカ共和国、イタリアと戦います。

【6日予選ラウンド結果】

フランス 3−2 ウクライナ

ブラジル 3−2 イタリア

アメリカ 3−0 ドイツ

トルコ 3−1 ブルガリア

日本 3−2 カナダ

【日本の予選ラウンド日程】◆カナダ開催第1戦 ○ 3−1 フランス第2戦 ○ 3−1 ウクライナ第3戦 ○ 3−0 ドイツ第4戦 ○ 3−2 カナダ◆フィリピン開催第5戦 セルビア第6戦 チェコ第7戦 ドミニカ共和国第8戦 イタリア◆日本開催第9戦 ブラジル第10戦 タイ第11戦 トルコ第12戦 ポーランド