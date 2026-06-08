◆第７２回東京ダービー・Ｊｐｎ１（６月１０日、大井競馬場・ダート２０００メートル）

３歳ダート３冠２戦目の第７２回東京ダービー・Ｊｐｎ１は１０日、大井競馬場の２０００メートルで行われる。年明けから４戦４連対中のシルバーレシオ（牡、栗東・野中厩舎）は前走のユニコーンＳで豪脚を繰り出して差し切りＶ。前走以上の気配が見込め、重賞連勝でダートＧ１級制覇のチャンスだ。

世代トップクラスの末脚をＪｐｎ１の舞台でも発揮する。シルバーレシオは２戦目から砂路線に転じて６戦３勝、２着２回と安定感は抜群だ。前走のユニコーンＳでは、先に抜け出したメルカントゥールをゴール前で首差差し切って重賞初勝利。上がり３ハロン３６秒１は次点に０秒６差をつけて断然の最速で、抜群の切れ味を見せつけた。

ここに向けて調整は順調。野中調教師は「前走と比べて、かなりいい仕上がり。もともとすごく心臓がいい馬だけど、『前走よりももっと上がっている』と獣医師が言っていた。少しずつ中身に体がついてきている」と成長を実感。砂のダービーでも勝負になる。